Sampdoria-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria sfida l'Empoli nella 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Marco Giampaolo ospita l' di Aurelio Andreazzoli nella 36ª giornata di . I liguri sono noni in classifica con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, i toscani sono terzultimi a quota 32 con un cammino di 8 successi, 10 pareggi e 17 sconfitte, a sole 2 lunghezze dalla salvezza.

Fabio Quagliarella è il capocannoniere dei blucerchiati e dell'intero campionato con 25 goal segnati in 34 presenze, mentre Ciccio Caputo è il miglior realizzatore fra gli azzurri con 15 reti realizzate in 35 partite giocate. La Sampdoria ha collezionato un solo punto nelle ultime 3 giornate, con 2 sconfitte e un pareggio, l'Empoli invece ha rimediato 2 sconfitte di fila e un importante successo nel derby toscano con la .

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-EMPOLI

Sampdoria-Empoli si giocherà il pomeriggio di domenica 12 maggio 2019 con fischio d'inizio alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 24° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-EMPOLI IN TV E STREAMING

La partita Sampdoria-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta , collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI

Giampaolo perde per squalifica Colley ma ritrova dopo il turno di stop tre pedine importanti quali Sala, Tonelli e Ramirez. I due difensori partiranno titolari contro l'Empoli, con Alex Ferrari che comporrà la coppia centrale accanto all'ex partenopeo e Murru a sinistra. A centrocampo sono sicuri del posto Praet ed Ekdal, mentre per il ruolo di mezzala sinistra Jankto potrebbe spuntarla su Barreto e sull'acciaccato Linetty. Sulla trequarti sale la candidatura di Defrel, alle spalle della coppia formata da Quagliarella e Caprari, favorito su Gabbiadini.

Andreazzoli nel rush finale per la salvezza potrebbe recuperare dall'infermeria Dell'Orco, mentre saranno sicuramente out Antonelli, La Gumina, Polvani, Maietta e Diks. Bennacer giostrerà in regia, Di Lorenzo e Pajac esterni. In attacco Caputo ha qualche problema fisico ma alla fine stringerà i denti e sarà in campo dal primo minuto accanto a Farias.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Caprari, Quagliarella.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.