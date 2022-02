Sampdoria-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sampdoria-Empoli

• Data: 19 febbraio 2022

• Orario: 15.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Gara da non sbagliare per la Sampdoria nella lotta per non retrocedere. Al Ferraris arriva l'Empoli, formazione che sta disputando, fin qui, un buon campionato, ma che nelle ultime cinque gare non ha mai vinto.

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta di misura contro il Milan, mentre al Ferraris, nel turno precedente, aveva battuto per 4-0 il Sassuolo. La cura Giampaolo deve ancora dare i suoi frutti: l'allenatore, adesso, affronta un'altra sua ex squadra e deve fare bottino pieno per allontanarsi da Cagliari e Venezia. L'Empoli è a metà classifica, ma non vince da due mesi (1-0 sul Napoli).

La Sampdoria ha 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte con 33 reti fatte e 42 subite. Al Ferraris i punti sono 12 con 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 20 reti fatte e 25 subite.

L'Empoli ha 31 punti con 8 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte con 38 reti fatte e 48 subite. Lontano dal Castellani, i punti sono ben 20 (superiori a quelli in casa, il sesto rendimento esterno di tutta la Serie A) con 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 18 reti fatte e 14 subite.

Sono 18 i precedenti in totale: in casa della Sampdoria sono 11 vittorie per i doriani, 4 pareggi e 4 vittorie per i toscani. In totale sono 17 vittorie per la Sampdoria, 9 pareggi e 10 vittorie per l'Empoli.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-EMPOLI

La gara tra Sampdoria ed Empoli si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sabato 19 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-EMPOLI IN TV

La partita tra Sampdoria ed Empoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli utenti abbonati basterà scaricare l'app dedicata su una moderna smart tv, oppure collegando il proprio apparecchio televisivo ad una console (PlayStation o Xbox), oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

SAMPDORIA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sempre su DAZN sarà disponibile anche la diretta streaming del match tra Sampdoria ed Empoli ci si potrà collegare al sito ufficiale (con pc o notebook) o scaricare l'app compatibile per i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

La diretta testuale di GOAL vi racconterà tutte le emozioni della sfida del Ferraris. Collegandovi al sito ufficiale riceverete aggiornamenti in tempo reale su Sampdoria ed Empoli dalle formazioni ufficiali, alla cronaca del match senza dimenticare le parole dei protagonisti dopo il fischio finale.

TELECRONACA E SECONDA VOCE

La gara tra Sampdoria ed Empoli sarà affidata alla telecronaca di Andrea Calogero. Al commento tecnico, invece, ci sarà Manuel Pasqual.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI

Probabile 4-3-1-2 per la Sampdoria con Falcone tra i pali, linea difensiva a quattro con Bereszynski, Magnani, Colley e Murru. In mediana Candreva e Thorsby mezzali, Rincon al centro. Sensi alle spalle di Quagliarella e Caputo.

4-3-2-1 per l'Empoli con Vicario in porta, Stojanovic, Ismajli, Viti e Parisi in difesa. Zurkowski, Asllani e Bandinelli in mezzo. Bajrami ed Henderson alle spalle di Pinamonti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.