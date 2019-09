Sampdoria, Di Francesco pronto a cambiare: contro il Napoli probabile 3-4-3

Eusebio di Francesco non è contento dell’inizio stagione della sua Sampdoria: in avanti probabile spazio per Emiliano Rigoni e passaggio al 3-4-3.

Inizio di campionato molto complicato per Eusebio Di Francesco, con la sua che ha collezionato due sconfitte in altrettante giornate, con un goal realizzato dal solito Fabio Quagliarella, a fronte invece di sette reti al passivo, sinonimo di una difesa assai traballante.

Il tecnico ex è pronto ad abbandonare il 4-3-3 per passare ad un più sostanzioso centrocampo a quattro, come ipotizzato dal ‘Corriere dello Sport’, che rilancia inoltre la forte candidatura in avanti del neo acquisto Emiliano Rigoni.

In porta confermato Audero, in difesa molto probabilmente Alex Ferrari insieme a Colley e Murillo, centrocampo di sostanza con Linetty ed Ekdal in mezzo (Vieira è squalificato) e Bereszynski e Murru sulle fasce, mentre in attacco giocherà Quagliarella, aiutato da Rigoni e Caprari.

Cambio di modulo che potrebbe stuzzicare Di Francesco, pronto a giocarsi le sue carte al 'San Paolo' per provare a cambiare la rotta della sua Sampdoria, al momento brutta figura di quella vivace e piacevole della scorsa stagione marcata Giampaolo.