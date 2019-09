Sampdoria, Di Francesco in emergenza: "Spero di recuperare Quagliarella per l'Inter"

Di Francesco spiega anche le condizioni di Gabbiadini, sostituito nell'intervallo di Fiorentina-Sampdoria: "Aveva un fastidio all’adduttore".

Sconfitta ieri sera al Franchi dalla , la di Eusebio Di Francesco si ritrova ancora all'ultimo posto in classifica a soli tre punti. In cinque gare di campionato i blucerchiati hanno infatti collezionato solamente un successo contro il e ora sabato sera sono chiamati a ospitare al Ferraris l' capolista.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una sfida che la Sampdoria potrebbe essere costretta ad affrontare senza Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella. Entrambi gli attaccanti non sono infatti al meglio, come specificato da Di Francesco ieri sera nel post-gara.

"Manolo aveva un fastidio all’adduttore e mi ha chiesto il cambio all’intervallo. Ci sono giocatori che l’anno scorso hanno giocato con poca continuità, facendo due partite ravvicinate il rischio c’era. Quagliarella aveva un problema al collo e non si è allenato negli ultimi giorni, mi auguro di recuperarlo per l’Inter".

Gabbiadini contro la Fiorentina ha infatti lasciato il campo nell'intervallo, costretto a rimanere negli spogliatoi a causa di un problema all'adduttore. Gara alla quale Quagliarella invece non ha proprio preso parte per il problema al collo annunciato da Di Francesco.

Ora la speranza del tecnico abruzzese è quella di poter recuperare almeno una delle due punte per la sfida contro l'Inter. Dall'alto dei suoi 15 punti conquistati in 5 partire, la corazzata di Antonio Conte pare infatti un muro difficile da superare per la Sampdoria, soprattutto se costretta a scendere in campo senza i propri gioielli.