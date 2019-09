Sampdoria, Di Francesco già in bilico: su di lui le ombre di Iachini e Pioli

La gara con il Torino potrebbe rappresentare un bivio per Di Francesco: la Sampdoria è ultima in classifica e spuntano i nomi di Iachini e Pioli.

Quello che sta vivendo la è un inizio di stagione estremamente complicato. Se da un lato continua la pesante contestazione nei confronti del presidente Ferrero, dall’altro non sono arrivati i risultati che in molti si sarebbero aspettati.

I numeri parlano chiaro: nelle prime tre giornate di campionato la compagine blucerchiata ha subito altrettante sconfitte contro , e , incassando 9 reti a fronte dell’unica realizzata (da Quagliarella su rigore) e la classifica dice di un ultimo posto in solitaria ovviamente a quota 0 punti.

Sul banco degli imputati è finito anche Eusebio Di Francesco e la partita in programma al Ferraris contro il potrebbe già rappresentare un bivio per l’ex tecnico della . Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, in caso di un altro pesante ko si potrebbe anche prospettare all’orizzonte un clamoroso esonero.

I nomi per l’eventuale sostituzione di Di Francesco sono iniziati già a circolare e sono quelli di Beppe Iachini e Stefano Pioli. Il primo già conosce bene l’ambiente blucerchiato, visto che ha allenato la Samp nella stagione 2011-2012 quando, dopo essere subentrato a novembre ad Atzori, ha condotto la squadra alla promozione in , per poi essere sostituito l’estate successiva, nonostante il rinnovo, da Ciro Ferrara.

Il nome di Stefano Pioli è iniziato invece a circolare già nei mesi scorsi quando dopo la chiusura della sua avventura con la , si era parlato di un suo approdo all’ombra della Lanterna prima che la scelta definitiva ricadesse proprio su Di Francesco.

Contro il Torino quindi, la Sampdoria cerca non solo i primi punti della stagione, ma anche quel risultato che possa consentirle di affrontare con maggiore serenità le prossime gare con Fiorentina ed .