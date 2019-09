Sampdoria deludente e con la cessione societaria sul groppone: conferenza annullata

Prima del match contro il Napoli non ci sarà la consueta conferenza stampa di Di Francesco: concentrazione massima sulla gara.

Non è certo crisi, visto e considerando come il campionato di sia iniziato da sole due giornate e l'estate non sia nemmeno finita, ma di certo la di Di Francesco non ha iniziato bene il torneo, perdendo due gare su due. Probabilmente anche a causa di un ambiente concentrato sulla cessione del club.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per questo motivo, per cercare di invertire la tendenza e tenere la concentrazione al massimo e sopratutto solo sul campionato, la Sampdoria ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-. Un match non certo decisivo, ma comunque importante per rialzare la testa.

La Sampdoria ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale:

"Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed Eusebio Di Francesco, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara".

Un goal segnato e sette subiti nei primi due incontri di campionato per la Sampdoria, che da settimane dovrebbe passare al grande ex Gianluca Vialli e al suo gruppo: la situazione si è però arenata, ma attorno al Ferraris si pensa a questa in maniera continua.

Per questo motivo ambiente compattato per evitare domande che possano toccare lo spogliatoio nel pre-gara del match contro il Napoli: parola d'ordine, evitare di spostare la concentrazione dal campo alle questioni societarie. Essenziali, ma non quanto i risultati.