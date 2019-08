Sampdoria, Defrel vicino al ritorno: con la Roma operazione da 15 milioni

E’ ad un passo dalla conclusione la trattativa che dovrebbe riportare Defrel alla Sampdoria: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Nella scorsa stagione ha vestito in prestito la maglia della realizzando 11 reti in 36 partite di campionato e, a quanto pare, nel suo futuro potrebbe esserci ancora la compagine blucerchiata.

Gregoire Defrel è uno dei grandi obiettivi del club ligure per rafforzare il suo reparto avanzato e secondo quanto riportato da Sky, la trattativa con la , società che detiene il cartellino del giocatore, nelle ultime ore ha subito un’accelerata importante.

La Sampdoria avrebbe infatti deciso di assecondare le richieste dei giallorossi e pur di mettere l’attaccante a disposizione di Eusebio Di Francesco ha deciso di imbastire un’operazione che prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

La definitiva fumata bianca potrebbe essere realmente ad un passo, ma ci sarebbe un ultimo tassello del puzzle da mettere al suo posto: per chiudere la trattativa servirebbe infatti anche l’assenso di CalcioInvest, il gruppo che fa capo a Gianluca Vialli che è interessato all’acquisto del club doriano con il quale il presidente Massimo Ferrero si è impegnato, con una lettera di intenti, in una trattativa in esclusiva fino a settembre.