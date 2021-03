Repubblica - Damsgaard, Thorsby e Askildsen neanche in panchina: negativi al covid, ma con febbre

Ci tre esclusioni eccellenti nella Sampdoria nel derby contro il Genoa. Sono out Damsgaard, Thorsby e Askildsen. Tre assenze che hanno condizionato le scelte di Claudio Ranieri per la gara. I calciatori, così come il resto della rosa, si sono sottoposti ai tamponi, prima dell'ultimo allenamento, che ha dato esito negativo, segnala La Repubblica. Nessun calciatore è stato messo in isolamento fiduciario, ma i tre giocatori rimangno comunque in osservazione dal momento che hanno evidenziato dei sintomi influenzali.

Da segnalare che Thorsby ha già contratto il Covid la scorsa primavera. Per precauzione sono stati fermati ed esclusi dalla gara. Presto sarà ci saranno ulteriori controlli. Nelle prossime ore, dunque, nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei tre giocatori.

Per Damsgaard uno stop che non ci voleva dopo un buon momento di forma in vista del derby che lo avrebbe visto tra i protagonisti (dopo il primo, all'andata, giocato molto bene). Il classe 2000 è tra le rivelazioni in casa Sampdoria con 23 partite giocate, 2 reti e 4 assist. Per Thorsby 22 gare fin qui giocatre e 2 reti. Per Askildsen, invece, meno gare (solo 2) e un ruolo ancora da comprimario nella squadra di Ranieri.