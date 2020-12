Sampdoria-Crotone 3-1: reazione blucerchiata, buio profondo per Stroppa

La Sampdoria torna a vincere contro il Crotone di Stroppa, sempre più ultimo: a segno Damsgaard, Jankto e Quagliarella.

La rialza la testa dopo le ultime due sconfitte e prende una boccata d'ossigeno in classifica: a Genova la squadra di Ranieri si impone 3-1 contro il , che resta all'ultimo posto in classifica con soli sei punti.

La gara si assesta subito su ritmi piacevoli con i padroni di casa che fanno maggiormente la partita e la squadra ospite che si appoggia sulla profondità e le sponde di Simy. Dopo appena cinque minuti Ferrari si ferma a causa di un problema muscolare e chiede il cambio in favore di Thorsby.

La gara resta equilibrata fino al 26', quando Jankto vede a centro area il perfetto inserimento di Damsgaard, che insacca sotto porta in scivolata finalizzando una bella azione avvolgente. Gli ospiti non riescono a creare pericoli dalle parti di Audero e allora la Samp passa ancora: Jankto questa volta sfrutta un assist involontario di La Gumina e batte ancora Cordaz di potenza. Prima dell'intervallo arriva però la reazione del Crotone con una bella accelerazione di Reca, che viene sgambettato in area da Ekdal: l'arbitro assegna il calcio di rigore e Simy trasforma aprendo il piattone.

Il numero 69 polacco è l'uomo più vivace anche nella ripresa ma nel momento di maggiore spinta la squadra di Ranieri colpisce ancora: dopo quattro minuti dal suo ingresso in campo Quagliarella si fa trovare al posto giusto sotto porta per chiudere i giochi di testa da posizione ravvicinata.

Reca impegna ancora Audero, ma nel finale la Sampdoria tiene bene senza rischiare troppo: in pieno recupero l'eterno Quagliarella si vede annullare dal VAR la doppietta personale, è l'ultima emozione di un match controllato dai blucerchiati.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-CROTONE 3-1

MARCATORI: 26' Damsgaard (S), 36' Jankto (S), 46' Simy rig. (C), 65' Quagliarella (S)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari (8' Thorsby), Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva (90' Yoshida), Damsgaard (90' Candreva); Verre (61' Ramirez); La Gumina (61' Quagliarella).

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (78' Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Molina (46' Vulic), Petriccione (70' Riviere), Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy (87' Rojas).

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Colley, Messias, Ekdal, Marrone

Espulsi: nessuno