Sampdoria-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria ospita il Chievo nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita il Chievo di Domenico Di Carlo nella 18ª giornata di Serie A. I liguri sono sesti in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i veneti sono ultimi con 5 punti e non hanno mai vinto finora, pur avendo cancellato una penalizzazione iniziale di 3 punti (8 pareggi e 9 sconfitte).

L'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il miglior realizzatore fra i blucerchiati con 10 goal in 16 presenze, mentre l'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 4 reti in 16 partite giocate. La Sampdoria è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Chievo invece ha collezionato 6 pareggi consecutivi sotto la nuova guida tecnica dopo l'esonero di Gian Piero Ventura.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-CHIEVO

Sampdoria-Chievo si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 27° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-CHIEVO IN TV E STREAMING

La partita Sampdoria-Chievo sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (255 del satellite, 386 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CHIEVO

Giampaolo non avrà a disposizione Barreto a centrocampo e Bereszynski e Regini in difesa. Nel 4-3-1-2 dei blucerchiati, probabile che giochi in attacco la coppia composta da Quagliarella e Caprari, che attraversa un un periodo di gran forma, mentre Ramirez dovrebbe essere preferito a Saponara sulla trequarti. In difesa Sala e Murru agiranno sulle corsie laterali.

Di Carlo potrebbe confermare a grandi linee la formazione che ha bloccato l'Inter al Bentegodi: stessa linea difensiva a quattro, con dubbio principale in attacco, dove Stepinski e Djordjevic potrebbero far rifiatare Meggiorini e Pellissier. Sulla trequarti Giaccherini è in vantaggio su Birsa, così come Nicola Rigoni su Obi a centrocampo, dove rientra Radovanovic dopo la squalifica.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; N.Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.