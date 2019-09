Sampdoria caos, Di Francesco arriva in ritardo all'allenamento

Ieri pomeriggio Di Francesco è arrivato in ritardo all'allenamento dopo un vertice con Ferrero. Il tecnico sarebbe deluso dal mercato della Sampdoria.

E' un inizio di stagione decisamente travagliato per la che, dopo le due pesanti sconfitte subite in campionato, deve fare i conti con un piccolo 'giallo Di Francesco'.

Il tecnico infatti, come riporta 'Il Secolo XIX', ieri pomeriggio sarebbe arrivato in ritardo all'allemanento facendo allarmare l'ambiente fino al diffondersi delle voci di possibili dimissioni con tanto di sondaggio della Sampdoria con Pioli.

In realtà il ritardo del tecnico sarebbe dovuto a un vertice tenuto nella tarda mattinata di ieri col presidente Ferrero, il direttore sportivo Osti e l'osservatore Pecini.

Vertice durante cui Di Francesco avrebbe ribadito l'insoddisfazione per il finale di mercato condotto dalla società, dato che alla Sampdoria sono arrivati solo Rigoni e il secondo portiere Seculin.

Nonostante questo le parti hanno deciso di proseguire insieme e provare a ripartire anche se il calendario, alla ripresa, metterà sulla strada della Sampdoria sfide ad alto tasso di difficoltà: dal all' , passando per in casa e in trasferta.