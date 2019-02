Sampdoria-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria ospita il Cagliari nel lunch match della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Marco Giampaolo sfida il Cagliari di Rolando Maran nel lunch match della 25ª giornata di Serie A . I genovesi sono decimi in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e si trovano a ridosso della zona europea, i sardi occupano il 14° posto con 24 punti e un cammino di 5 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, e hanno un vantaggio di 6 lunghezze sulla zona retrocessione.

Segui live e in esclusiva Sampdoria-Cagliari su DAZN

Fra i blucerchiati il miglior marcatore è l'esperto attaccante Fabio Quagliarella, autore di 16 goal in 23 presenze, mentre il bomber Leonardo Pavoletti il giocatore più prolifico dei rossoblù con 9 reti in 19 partite giocate. La Sampdoria attraversa un momento negativo e ha rimediato 3 sconfitte nelle ultime 3 gare disputate, il Cagliari invece ha interrotto una serie negativa di 5 ko consecutivi con la vittoria sul Parma nell'ultima giornata.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-CAGLIARI

Sampdoria-Cagliari si giocherà domenica 24 febbraio alle ore 12.30 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 66° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-CAGLIARI IN TV E STREAMING

Il lunch match Sampdoria-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi , fra i quali smart tv compatibili, computer, tablet e smartphone, oltre che collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

L'evento, inoltre, resterà a disposizione di tifosi e appassionati per la visione on demand, per cui sarà possibile vedere la gara integrale o i suoi highlights comodamente quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CAGLIARI

Giampaolo non potrà disporre di Linetty a centrocampo per squalifica, e mancherà per infortunio anche Barreto, oltre al trequartista Ramirez e all'attaccante Caprari. Recuperato invece Jankto, che sarà titolare in mediana assieme a Praet e Ekdal. In difesa a destra Bereszynski è in vantaggio su Sala, mentre Colley dovrebbe spuntarla sull'acciaccato Tonelli per giocare al fianco di Andersen. Sulla trequarti sarà ancora Saponara a supportare la coppia d'attacco, composta da uno tra Gabbiadini e Defrel assieme a Quagliarella.

Infermeria piena per Maran, con ben 7 giocatori ai box: fra questi, possibile il recupero Romagna e Thereau, sicuramente ancora out invece Cerri, Birsa e Klavan, oltre a Castro. A Genova mancherà inoltre lo squalificato Joao Pedro. Di nuovo in gruppo invece Faragò, in recupero Pellegrini e Cacciatore: il primo potrebbe essere titolare a sinistra. In difesa torna Srna a destra, a centrocampo giostreranno Deiola, Cigarini (insidiato da Bradaric) e Padoin. Davanti si è fermato anche Despodov (lombalgia): possibile dunque il passaggio a un 4-3-2-1 con Ionita avanzato sulla trequarti al fianco di Barella.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Ionita; Pavoletti.