Sampdoria, Cagliari-Genova-Cagliari in due giorni: giovedì si gioca la Coppa Italia

A causa della nebbia la Sampdoria è rientrata da Cagliari solo stamattina e giovedì volerà di nuovo in Sardegna per la gara di Coppa Italia.

Come se non bastasse la sconfitta subita in rimonta e in pieno recupero, la trasferta della a è stata rovinata anche da un fastidioso contrattempo aereo.

La squadra blucerchiata infatti, a causa della nebbia, è stata costretta a pernottare in Sardegna e rientrare a Genova soltanto nella mattinata di martedì.

Nulla di straordinario se non fosse che giovedì mattina la Sampdoria dovrà tornare proprio a Cagliari, dove affronterà nuovamente la squadra rossoblù per il quarto turno di Coppa .

Oggi la squadra di Ranieri ha svolto una seduta rigenerante a Bogliasco mentre domani, alla viglia della gara di , è in programma un altro allenamento mattutino. Sperando che la nebbia non faccia altri scherzi.