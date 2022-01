Sampdoria-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Cagliari

Sampdoria-Cagliari Data: 6 gennaio 2022

6 gennaio 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Sampdoria di Roberto D'Aversa ospita il Cagliari di Walter Mazzarri in uno dei due lunch match della 20ª giornata di Serie A. I genovesi sono quindicesimi in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i sardi, invece, si trovano attualmente in penultima posizione a quota 10, con un cammino di un solo successo, 7 pareggi e 11 k.o.

Le due squadre si sono affrontate 35 nella storia del massimo campionato in casa dei blucerchiati con un bilancio che vede una netta prevalenza dei pareggi, 19, a fronte di 10 successi dei genovesi e di 6 affermazioni rossoblù.

Nelle ultime 7 gare casalinghe in Serie A, tuttavia, la Sampdoria è imbattuta contro il Cagliari, avendo collezionato 5 vittorie e 2 pareggi. I sardi hanno riportato 5 sconfitte nelle ultime 5 gare disputate nel giorno dell'Epifania: il successo più recente risale a 17 anni fa, contro il Messina, con Daniele Arrigoni in panchina.

I blucerchiati hanno collezionato una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle precedenti 4 giornate, i rossoblù invece hanno riportato un pareggio e tre k.o. di fila nelle ultime 4 gare di campionato. Sampdoria e Cagliari sono le squadre che assieme al Verona hanno realizzato meno goal con giocatori subentrari a gara in corso (uno a testa).

Antonio Candreva è il miglior marcatore della Sampdoria con 6 goal realizzati, mentre João Pedro, autore di 9 reti nel girone di andata, è il bomber del Cagliari. Il numero 10 ha proprio nella Sampdoria la sua vittima preferita, con 7 goal realizzati in carriera in Serie A che lo rendono il 2° miglior cannoniere del Cagliari nella sfida alle spalle di Gigi Riva (10 reti).

In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-CAGLIARI

Sampdoria-Cagliari si disputerà la mattina del 6 gennaio 2022, giorno dell'Epifania, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, e sarà la 72ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-CAGLIARI IN TV

Il lunch match Sampdoria-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre attraverso all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sampdoria-Cagliari su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

SAMPDORIA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno vedere Sampdoria-Cagliari in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Androis, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediante GOAL sarà possibile seguire il lunch match Sampdoria-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti descritti minuti per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CAGLIARI

D'Aversa si affiderà al 4-4-2 e dovrà fare i conti con diversi assenti. Allo squalificato Askildsen, infatti, si aggiungono Augello e il portiere di riserva Falcone, positivi al Coronavirus, gli infortunati Damsgaard, Torregrossa e Vieira e Colley, impegnato in Coppa d'Africa con il Gambia. In attacco il tandem offensivo sarà composto dall'esperto Quagliarella e Caputo. A centrocampo Candreva e Gabbiadini saranno i due esterni con attitudine spiccatamente offensiva, mentre Ekdal e Alex Ferrari (favorito su Verre) potrebbero essere i due interni. In difesa, davanti al portiere Audero, Bereszynski e Murru agiranno da terzini, con Dragusin e Yoshida a formare la coppia centrale.

Mazzarri potrebbe a sua volta optare per un 4-4-2, preferendolo all'ipotesi 3-5-2. Gli isolani non avranno a disposizione Dalbert, squalificato, Nandez, positivo al Covid-19, Keita, partito per la Coppa d'Africa, e gli infortunati Rog, Strootman, Walukiewicz e Ceter, mentre è tornato in gruppo dopo le festività natalizie Ladinetti. Si candida subito ad una maglia da titolare il nuovo arrivato Lovato, che potrebbe essere preferito a Ceppitelli e far coppia al centro della difesa con Carboni. Zappa e Lykogiannis, invece, agiranno da esterni bassi nella linea difensiva davanti a Cragno. A centrocampo Bellanova e Deiola potrebbero agire da laterali di fascia, con Grassi e il rientrante Marin interni. Davanti coppia formata da João Pedro e Pavoletti, favorito su Pereiro.

L'articolo prosegue qui sotto

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Dragusin, Yoshida, Murru; Candreva, Ekdal, Ferrari, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Lovato, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; João Pedro, Pavoletti.