Sampdoria-Cagliari 1-0: Gabbiadini crea, Quagliarella realizza

Vittoria di misura della Sampdoria sul Cagliari (1-0): decisivo nella ripresa il calcio di rigore realizzato da Fabio Quagliarella.

La Sampdoria batte per 1-0 il Cagliari grazie al rigore realizzato da Quagliarella nella ripresa e si porta a quota 36 punti in classifica, a -2 dal sesto posto attualmente occupato dalla Lazio di Inzaghi.

I sardi partono a spron battuto e nei primi 10 minuti, costringendo gli avversari nella propria metà campo. La Sampdoria, accusato il colpo senza conseguenze, comincia a produrre il suo solito gioco e va vicina per due volte al vantaggio con Jankto (alto sopra la traversa da buona posizione) e col duo Sala-Quagliarella, murati da Cragno.

Nella ripresa Giampaolo non perde tempo ed inserisce subito Gabbiadini. L'ex Southampton entra subito nel vivo: prima serve a Quagliarella un assist sul quale solo un Cragno super evita il goal, poco dopo si procura il rigore del vantaggio (firmato da Quagliarella) facendosi atterrare in area di rigore da Pellegrini.

Maran non riesce a dare la scossa ai suoi nemmeno con gli ingressi in campo di Srna, Faragò e di un altro esordiente oltre Doratiotto, ossia l'attaccante Verde. La partita si trascina così fino al fischio finale senza patemi per Audero e per il pubblico del Ferraris.

I GOAL

66' QUAGLIARELLA 1-0 - Potente collo destro del bomber della Sampdoria che si infila a mezza altezza.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-CAGLIARI 1-0

MARCATORI: 66' rig. Quagliarella

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru (80' Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (53' Gabbiadini); Defrel (88' Vieira), Quagliarella. All. Giampaolo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin (73' Srna), Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Deiola (73' Faragò), Cigarini, Barella; Ionita; Doratiotto (79' Verde), Pavoletti. All. Maran

L'articolo prosegue qui sotto

ARBITRO: Massimi

AMMONITI: Ekdal, Deiola, Pellegrini

ESPULSI: nessuno