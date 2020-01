Sampdoria-Brescia, le formazioni ufficiali: sarà Balotelli contro Quagliarella

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Brescia:confermata la coppia d'attacco Balotelli-Torregrossa per i lombardi, Quagliarella-Gabbiadini per Ranieri.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszysnki, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Jankto, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek, Torregrossa, Balotelli

Per la sfida di 'Marassi' contro il Ranieri opta per il solito 4-4-2, nonostante le assenze Depaoli e Colley in difesa. A difendere la porta di Audero per i blucerchiati ci saranno Chabot e Regini al centro con Murru e Bereszysnki che agiranno sulle fasce. La novità di formazione più rilevante adottata da Ranieri è Jankto che avrà il compito di affiancar Vieira a centrocampo, vincendo il ballottaggio con Ekdal.

L'articolo prosegue qui sotto

Davanti per il 'Doria' ci sarà ancora la coppia offensiva composta da Gabbiadini e Quagliarella, che saranno serviti da Thorsby e Linetty che saranno i padroni delle fasce nel centrocampo blucerchiato. Poche sorprese anche da parte di Corini, che conferma il tandem offensivo Balotelli-Torregrossa per dare l'assalto allo stadio ligure.

I pali dei lombardi saranno difesi dal solito Joronen, mentre al centro della difesa sarà Mangraviti a coprire l'assenza di Cistana al fianco di Chancellor. Le fasce del Brescia rimangono il territorio di Sabelli e Mateju. La mediana delle 'Rondinelle' sarà composta da Bisoli, Romulo e Vivani, chiamato a sostituire lo squalificato Tonali. Dietro ai due attaccanti ci sarà Spalek.