Sampdoria-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida il Brescia nello scontro salvezza del 19° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri affronta il di Eugenio Corini nello scontro salvezza della 19ª giornata di , ultima del girone di andata. I liguri sono sedicesimi in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, i lombardi si trovano al penultimo posto assieme al a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 12 k.o.

Sampdoria e Brescia si sono affrontate altre 11 volte in Serie A in casa dei liguri, con un bilancio che sorride a questi ultimi con 7 vittorie, 2 pareggi e 2 successi della Leonessa. L'ultimo successo dei lombardi in casa dei doriani nel massimo campionato è del 24 ottobre 2004, quando un goal di Gigi Di Biagio regalò il successo alla squadra di Gianni De Biasi su quella di Walter Novellino.

I 16 punti raccolti dalla Sampdoria in questo campionato rappresentano un record negativo per i genovesi in Serie A nell'era dei 3 punti, così i 6 goal realizzati costituiscono un primato negativo in questa stagione nei top 5 campionati europei.Tuttavia dall'arrivo in panchina di Ranieri, soltanto (7), City e (6) hanno fatto registrare più clean sheet dei doriani (5) nei 5 maggiori campionati del massimo campionato.

La Sampdoria è reduce da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio, percorso simile anche per il Brescia con una vittoria, un pareggio e due sconfitte con e nelle ultime 4 giornate. Manolo Gabbiadini è il miglior marcatore dei blucerchiati con 4 reti, mentre Mario Balotelli, autore di 5 goal, è il bomber del Brescia.

L'attaccante dei lombardi ha realizzato l'80% dei suoi goal fuori casa, la percentuale più alta fra i giocatori che hanno realizzato almeno 5 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-BRESCIA

Sampdoria-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 23° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida salvezza Sampdoria-Brescia, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sampdoria-Brescia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire Sampdoria-Brescia in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Assenze pesanti per Ranieri, che dovrà ovviare alle squalifiche di Depaoli e Colley in difesa e all'infortunio di Ramírez. Il modulo sarà il 4-4-2, con Regini accanto a Chabot al centro della difesa e Bereszynski e Murru come terzini. In porta ci sarà Audero, mentre a centrocampo Ekdal e Vieira saranno gli interni, con Thorsby esterno destro e Linetty sulla fascia sinistra. Davanti il solito tandem composto da Gabbiadini e Quagliarella. Ancora indisponibili Barreto e Bertolacci, oltre ad Alex Ferrari che dovrà star fuori per il resto della stagione.

Doppia assenza per squalifica anche per Corini, che sarà privo di Tonali in regia e di Cistana al centro della difesa. Così davanti al portiere Joronen, la coppia centrale vedrà il giovane Mangraviti accanto al venezuelano Chancellor, con Sabelli e Mateju esterni bassi. In mediana Viviani agirà da playmaker, con Bisoli e Ndoj che dovrebbero essere le due mezzali. Davanti Romulo agirà sulla trequarti dietro le due punte Balotelli e Torregrossa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszysnki, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli