Sampdoria-Brescia 5-1, blucerchiati a valanga: doppietta per Quagliarella

A 'Marassi' la Samp ritrova la vittoria con un doppio Quagliarella:i blucerchiati dilagano contro il Brescia, in goal anche Linetty, Jankto e Caprari.

La asfalta il e ritrova la vittoria a 'Marassi': al vantaggio dei lombardi rispondono Linetty, Jankto e Caprari. Anche Quagliarella ritrova il goal casalingo e dopo otto mesi di astinenza ne fa due.

Il ritorno di Corini ha riconsegnato delle certezze ai lombardi: le 'Rondinelle', nonostante l'assenza di Tonali, non perdono la bussola a centrocampo e anche a 'Marassi' approcciano il match nella maniera giusta. La personalità della coppia offensiva del Brescia è d'ispirazione a tutto il resto della squadra ed i padroni di casa vengono immediatamente rintanati nella propria metà campo. Il goal del vantaggio bresciano non si fa attendere: al 12' Chancellor spinge in rete una grande sponda di testa di Torregrossa.

La doccia fredda iniziale ha un risvolto terapeutico per i padroni di casa: dopo il goal subito, infatti, la Samp ha iniziato a spingersi in avanti con maggiore periocolosità. La porta di Joronen viene presa d'assalto a più riprese: prima da Jankto, che non trova la porta concludendo una bella azione corale dei blucerchiati, e poi con Quagliarella che spreca di testa una grande occasione creata da un ispirato Linetty.

Ma la rete del pareggio del 'Doria' si insinua nei pensieri degli uomini di Corini, che si schiacciano nella propria trequarti campo senza più riuscire a respirare con il palleggio. E allora i fantasmi del Brescia si materializzano insieme a Linetty in mezzo all'area: il polacco stoppa di petto e incrocia in controbalzo trovando l'angolo più lontano, riacciuffando il pareggio per i blucerchiati. È sempre Linetty a creare i maggiori pericoli per i lombardi e allo scadere del primo tempo serve in mezzo all'area Jankto, che calcia al volo e porta gli uomini di Ranieri a rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

Anche nella ripresa sono le 'Rondinelle' ad approcciare meglio il match: in pochi minuti Balotelli riesce a trovare per due volte la porta, mentre nei primi 45' l'unica conclusione nello specchio dei lombardi è stata quella di Chancellor sul goal del vantaggio. L'impegno offensivo del Brescia non riesce però ad essere incisivo e, nel momento di massimo sforzo dei lombardi, arriva il calcio di rigore per i doriani: al minuto 69' è Fabio Quagliarella a realizzare dal dischetto, ritrovando un goal che mancava a 'Marassi' da 8 mesi.

Ranieri dà spazio anche per Caprari, che entra al posto di Gabbiadini e trova subito la rete del 4-1. Nel finale Quagliarella supera Joronen con un pallonetto che sancisce la sua doppietta personale ed il definitivo 5-1. La Sampdoria, dopo aver realizzato solamente 6 reti a 'Marassi' in questa , si sblocca e ne fa cinque al Brescia. La compagine di Ranieri ritrova la vittoria ed il goal di Quagliarella, scacciando la zona retrocessione un po' più indietro.

Tutta un'altra storia per i lombardi, che vengono risucchiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Le 'Rondinelle' hanno iniziato bene le due riprese, ma poi non sono riusciti a trovare con continuità le geometrie nel centro del campo e si sono sciolti davanti all'entusiasmo blucerchiato.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1

MARCATORI: 12' Chancellor (B), 34' Linetty (S), 45' Jankto (S), 69' rig. Quagliarella (S), 77' Caprari (S), 90' (Quagliarella)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszysnki (86' Murillo), Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Jankto, Vieira (82' Ekdal), Linetty; Gabbiadini (76' Caprari), Quagliarella

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju (82' Martella); Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek (69' Ndoj), Torregrossa, Balotelli

ARBITRO: Calvarese

AMMONITI: Bisoli (B), Vieira (S), Romulo (B), Murru (S), Mangraviti (B), Chancellor (B)

ESPULSI:-