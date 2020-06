Sampdoria-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Bologna nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Sampdoria di Claudio Ranieri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 28ª giornata di , in una gara che mette in palio punti per la lotta salvezza e la zona . I liguri sono sedicesimi in classifica a quota 26 punti, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte, i felsinei si trovano all'11° posto con 34 punti frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 11 k.o.

I blucerchiati al momento hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla coppia - , terzultima con 25 punti, mentre i rossoblù sono staccati di 5 lunghezze dal 7° posto, dove si trovano e . Nei 47 precedenti in Serie A giocati in casa della formazione ligure, quest'ultima conduce nelle statistiche con 24 vittorie, 12 pareggi e 11 affermazioni rossoblù.

La Sampdoria è imbattuta negli ultimi 12 confronti casalinghi con il Bologna, che l'hanno vista 9 volte vincente, mentre in 3 occasioni è arrivato un pareggio. Sinisa Mihajlovic è il grande ex della sfida, avendo totalizzato 64 panchine con i genovesi in Serie A, tra il 2013 e il 2015, facendo registrare una media di 1.44 punti a partita, assieme alla punta blucerchiata Manolo Gabbiadini, che ha proprio nella sua ex squadra la vittima preferita in Serie A con 6 reti segnate in altrettante gare da avversario.

Altre squadre

I liguri arrivano da 3 sconfitte, fra cui la più recente in casa contro la Roma, e una vittoria, mentre i felsinei hanno totalizzato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite. Fabio Quagliarella, che salterà la gara per infortunio, è il bomber della Sampdoria con 9 reti totali in campionato, Riccardo Orsolini è invece il miglior marcatore rossoblù a quota 7 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-BOLOGNA

Sampdoria-Bologna si giocherà la sera di domenica 28 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e senza tifosi sugli spalti, per rispetto delle prescrizioni contenute nel protocollo di sicurezza anti Covid-19. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 96ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la partita Bologna-Sampdoria. I clienti della tv satellitare potranno seguirla sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite).

Il confronto Sampdoria-Bologna sarò visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale o attraverso la app per sistemi Android e iOS.

Per tutti un'ulteriore opzione è costituita dal servizio di streaming live e on demand di Sky, Now Tv. Quest'ultimo, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, in particolare anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Sampdoria-Bologna in diretta testuale dal calcio d'inizio al fischio finale, con gli aggiornamenti live minuto per minuto del match.

Ranieri tornerà al 4-4-2 e non potrà disporre di Jankto, squalificato, e degli infortunati Quagliarella, Maroni e Alex Ferrari. Davanti al portiere Audero, in difesa Bereszynski e Augello, in vantaggio su Murru, agiranno da terzini, con Yoshida, favorito su Colley, e Tonelli, centrali difensivi. A centrocampo a destra l'uruguayano Ramírez è favorito su Depaoli. A sinistra giocherà Linetty, mentre Ekdal e Thorsby dovrebbero essere i due interni. In attacco potrebbe rivedersi dal 1' Bonazzoli in coppia con Gabbiadini.

Mihajlovic dovrà rinunciare ai soli Skov Olsen e Santander, infortunati. In attacco Palacio sarà nuovamente il riferimento offensivo, con Barrow che dovrebbe scivolare in panchina. Alle sue spalle potrebbero agire sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana chance per Svanberg accanto a Medel. Dietro, davanti al portiere Skorupski, Danilo e Denswil comporranno la coppia centrale difensiva, con il giappone Tomyiasu a destra e Dijks, favorito a sinistra su Krejci.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramírez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Bonazzoli, Gabbiadini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo Lar., Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.