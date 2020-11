Sampdoria-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Bologna nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Sampdoria di Claudio Ranieri affronta il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic nell'8ª giornata del campionato di . I liguri sono decimi in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, i felsinei sono quattordicesimi a quota 6, con un cammino di 2 vittorie e 5 sconfitte.

Nei 48 precedenti giocati in Serie A in casa della Sampdoria, quest'ultima è in vantaggio con 24 vittorie, a fronte di 12 pareggi e 12 sconfitte. La vittoria dei felsinei a Genova lo scorso giugno ha interrotto un dominio blucerchiato in casa che durava da 12 partite.

I blucerchiati sono reduci da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i rossoblù vengono invece da 3 sconfitte e una vittoria negli ultimi 4 impegni della squadra. I felsinei hanno subito goal nelle ultime 40 partite consecutive di Serie A e in caso dovesse subirne a Genova eguaglierebbe la seconda peggior serie di sempre nei cinque maggiori campionati europei, ovvero con 41 il Gimnastic de Tarragona nel 1950, andando a -1 dalla peggiore in assoluto, stabilita dal nel 1960 (42).

Fabio Quagliarella è il bomber dei genovesi con 4 reti, mentre, stesso bottino realizzativo di Roberto Soriano è il giocatore più prolifico del Bologna. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-BOLOGNA

Sampdoria-Bologna si giocherà il pomeriggio di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 97ª in Serie A, è previsto per le ore 15.00. La gara sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

La partita Sampdoria-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

La gara Sampdoria-Bologna potrà essere vista anche in diretta mediante Sky Go: gli abbonati Sky potranno seguirla su pc e notebook, collegandosi con la pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi compra uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire la partita anche in diretta testuale. Collegandovi sul portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Doppia assenza per squalifica per Ranieri, che dovrà rinunciare ad Augello e Tonelli in difesa, oltre che all'infortunato Keita Balde davanti. Davanti al portiere Audero, in difesa Bereszynki e Regini sono i terzini, mentre Yoshida e Colley compongono la coppia centrale difensiva. Sulle due fasce agiranno Candreva e Jankto, mentre Thorsby affiancherà Ekdal in mezzo. L'attacco sarà formato dall'uruguayano Ramirez in coppia con il bomber Quagliarella.

Lunga lista di indisponibili per Mihajlovic, che per la trasferta di Genova dovrà fare di necessità virtù. Fra i pali agirà Skorupski, in difesa De Silvestri e Denswil saranno i due terzini, con Danilo e Tomiyasu coppia centrale. In mediana, k.o. Medel e Poli, Svanberg affiancherà Schouten. In attacco Palacio sarà il centravanti, con alle sue spalle un terzetto formato da Orsolini, Soriano e Barrow. Ai box Skov Olsen, Sansone e Santander.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo Lar., Tomiyasu, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.