Sampdoria, Bereszynski costretto all'intervento chirurgico: lesione al menisco esterno

Bartosz Bereszynski sarà costretto all'intervento chirurgico: l'esterno della Sampdoria ha riportato la lesione del menisco esterno.

La sosta per le nazionali continua a essere fatale per molte squadre sul piano degli infortuni: dal ritiro della arrivano brutte notizie per la , che perde Bartosz Bereszynski per diverse partite.

L'esterno polacco ha infatti riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio, come confermato dal comunicato blucerchiato:

"Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto a dallo staff sanitario blucerchiato il calciatore Bartosz Bereszynski hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. Per il difensore, infortunatosi durante gli impegni con la nazionale polacca, si rende dunque necessario un intervento chirurgico che sarà fissato nei prossimi giorni in accordo con lo stesso calciatore"

Ancora da stabilire i tempi di recupero precisi, ma il giocatore classe '92 sarà sicuramente fuori causa alla ripresa del campionato per gli impegni contro e .