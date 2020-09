Sampdoria-Benevento 2-3: Caldirola e Letizia firmano la rimonta sannita

Rimonta da favola del Benevento a Marassi: Quagliarella e Colley illudono la Samp, beffata dai goal di Caldirola (doppietta) e Letizia.

Colpo grosso del al debutto nella stagione del ritorno in A. sconfitta 3-2 in rimonta a Marassi, con le Streghe che ringraziano gli uomini che non t'aspetti: Luca Caldirola e Gaetano Letizia.

Ranieri lancia subito l'ultimo arrivato Candreva, sceglie Verre in mediana e rilancia Quagliarella dal primo minuto vicino Bonazzoli. Inzaghi con Foulon anzichè Maggio, Dabo titolare e Moncini terminale offensivo.

Avvio 'schock' per il Benevento, sotto di 2 goal in meno di 20 minuti: Quagliarella in tap-in a porta vuota su assist di Bonazzoli fa 85 in maglia Samp e la sblocca, raddoppio di Colley con un'inzuccata su cross di Candreva.

Il Benevento però è vivo e trova sulla sua strada un super Audero, ma torna in partita con Caldirola che in mischia dentro l'area accorcia le distanze.

Nella ripresa sanniti a un passo dal 2-2 con Roberto Insigne e Moncini, per i liguri tocca a Jankto divorarsi il tris, ma Caldirola è 'on fire' e al debutto in A a 29 anni fa doppietta di testa sugli sviluppi di corner.

Gabbiadini entra e scheggia il palo, Jankto si vede annullare il 3-2 dal VAR per offside, ma a far festa è il Benevento che completa un sorpasso clamoroso col gran destro in corsa da fuori di Letizia. Nei minuti finali la Samp non produce pericoli, le Streghe reggono e festeggiano il blitz al 'Ferraris'.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-BENEVENTO 2-3

MARCATORI : 8' Quagliarella (S), 18' Colley (S), 33' e 72' Caldirola (B), 88' Letizia (B)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva (59' Depaoli), Verre (59' Thorsby), Ekdal, Jankto; Quagliarella (84' Gabbiadini), Bonazzoli (63' Ramirez). All. Ranieri.

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (81' Tuia); Dabo (59' Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (81' Hetemaj), Caprari (75' Sau); Moncini (75' Lapadula). All. F. Inzaghi.

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Augello (S), Tonelli (S), Dabo (B), Ramirez (S)

Espulsi: nessuno