La Sampdoria sfida l'Atalanta nella semifinale delle Final Six del Campionato Primavera 1: le formazioni della partita, dove vederla in tv e streaming

SAMPDORIA-ATALANTA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Atalanta Primavera

Sampdoria-Atalanta Primavera Data: 26 giugno 2021

26 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre)

Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre) Streaming: Sportitalia

Sampdoria e Atalanta si affrontano nella semifinale delle Final Six del Campionato Primavera 1. Il match, in programma sabato 26 giugno alle 18:00 allo stadio 'Ricci' di Sassuolo, mette in palio un posto nella finale scudetto.

La Sampdoria Primavera allenata da Felice Tufano si è qualificata direttamente alle semifinali delle Final Six grazie al primo posto al termine della regular season con 57 punti.

L'avversaria dei blucerchiati sarà l'Atalanta di Brambilla, quarta classificata al termine dell stagione regolare. Nel primo turno della fase finale, i nerazzurri hanno superato la Roma grazie a una doppietta di capitan Cortinovis.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Atalanta Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ATALANTA PRIMAVERA

Le formazioni Primavera di Sampdoria e Atalanta si affronteranno sabato 26 giugno 2021, alle ore 18:00. Il match si disputerà, così come degli altri incontri validi per le Final Six del Campionato Primavera 1, sarà lo stadio 'Ricci' di Sassuolo.

La partita tra Sampdoria e Atalanta Primavera sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile assistere alla partita anche in streaming attraverso il sito ufficiale di Sportitalia.

SAMPDORIA PRIMAVERA (3-5-2): Zovko; Aquino, Angileri, Obert; Somma, Trimboli, Yepes Laut, Siatounis, Giordano; Di Stefano, Montevago.

ATALANTA PRIMAVERA (3-5-2); Dajcar; Scalvini, Berto, Ceresoli; Ghislandi, Gyabuaa, Sidibe, Cortinovis, Renault; Ghisleni, Italeng.