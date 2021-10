Sampdoria-Atalanta, goal di Zapata o autorete di Askildsen?

L'Atalanta pareggia a Marassi con un tocco sul cross da destra di Zappacosta che batte Audero. Goal di Zapata o autorete di Askildsen?

Durante la sfida tra Sampdoria e Atalanta, al 'Luigi Ferraris' di Marassi, c'è qualche dubbio sull'attribuzione del goal del momentaneo 1-1 degli ospiti.

Allo scoccare del minuto 17, sul cross dal fondo di Davide Zappacosta al termine di una manovra avvolgente, Duvan Zapata prova a intervenire di testa per mandare la palla alle spalle del portiere della Sampdoria Audero.

A provare ad ostacolare l'attaccante colombiano dell'Atalanta c'è Kristoffer Askildsen, che sfiora il pallone nel tentativo di anticipare il diretto avversario.

La palla termina in fondo alla rete, con Audero che non riesce a neutralizzare la traiettoria, per il momentaneo 1-1.

La Lega Serie A ha attribuito l'autorete a Kristoffer Askildsen, dopo aver assegnato inizialmente il goal a Duvan Zapata. Si tratta, dunque, di autogol e non di rete dell'attaccante dell'Atalanta.