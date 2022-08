Sampdoria-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta fa visita alla Sampdoria per la prima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in tv, in streaming e le probabili formazioni.

Sampdoria e Atalanta si affrontano in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Inizia la stagione della Sampdoria che, agli ordini di Marco Giampaolo, riparte dal fortino di casa di 'Marassi'. I blucerchiati hanno chiuso la scorsa stagione con un mesto quindicesimo posto finale.

A Genova arriva l'Atalanta di Gasperini che per la prima volta negli ultimi cinque anni non ha centrato la qualificazione alle coppe europee, chiudendo all'ottavo posto l'ultimo torneo della massima serie.

Nella passata stagione, le due squadre si sono sfidate al 'Ferraris' lo scorso 27 ottobre 2021: 3-1 il risultato finale in favore dell'Atalanta griffato dall'autorete di Askildsen e dai goal di Zapata e Ilicic. Per la Samp, illusorio vantaggio siglato da Caputo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ATALANTA

Sampdoria-Atalanta si giocherà sabato 13 agosto 2022 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ATALANTA IN TV

Il match valevole per la prima giornata di Serie A verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o su console di gioco come Xbox e PlayStation. E' possibile collegarsi anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

La partita verrà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

SAMPDORIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN si potrà seguire la sfida in terra ligure anche in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegarsi al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Gli abbonati Sky potranno invece ricorrere al servizio Sky Go.

La terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistato il ticket 'Sport', basterà inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta della sfida dalla programmazione.

Il racconto di Sampdoria-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL attraverso la tradizionale cronaca testuale del match che potrete seguire collegandovi al sito ufficiale.

Su DAZN, Sampdoria-Atalanta verrà raccontata da Edoardo Santi e da Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, da Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ATALANTA

Samp con Caputo unico riferimento avanzato. A centrocampo, linea a quattro con Rincon e Sabiri in mediana, mentre Leris (Candreva è diretto verso la Salernitana) e Djuricic sono pronti ad agire sulle corsie esterne. Davanti alla difesa agirà Vieira. A protezione di Audero dovrebbe toccare a Ferrari e Colley, con Bereszynski e Augello terzini. In porta Audero.

Gasperini è pronto ad affidarsi al duo colombiano composto da Zapata e Muriel. Tra le linee largo al nuovo arrivato Ederson con Scalvini e Koopmeiners ad imbastire il pacchetto di centrocampo. Sulle fasce tocca a Hateboer a destra e a Maehle a sinistra. Tra i pali c'è Musso, schermato dal trio Toloi-Okoli-de Roon.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Muriel. All. Gasperini.