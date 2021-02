Sampdoria-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria-Atalanta lunch match del 24° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

SAMPDORIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta Data: 28 febbraio 2021

28 febbraio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN e DAZN1 (numero 209 del satellite)

Streaming: DAZN

Quattordici punti separano in classifica la Sampdoria e l'Atalanta: squadre diverse con obiettivi diversi, una tranquilla salvezza per l'una e la conferma della qualificazione alla Champions League per l'altra.

I blucerchiati stanno disputando un campionato più che dignitoso: 30 punti sono un ottimo bottino, nonostante nel turno precedente sia arrivata una sconfitta di misura all'Olimpico contro la Lazio, a segno con una gemma di Luis Alberto.

Successo pesante per i bergamaschi che hanno avuto la meglio sul Napoli in un match tiratissimo: 4-2 maturato interamente nel secondo tempo con Muriel sugli scudi, autore di un gran goal per il momentaneo tris nerazzurro.

L'andata sorrise alla Sampdoria che riuscì nell'impresa di espugnare il 'Gewiss Stadium': un 1-3 griffato dalle reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto, di Zapata su rigore l'unico sigillo dell'Atalanta.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ATALANTA

Sampdoria-Atalanta si disputerà domenica 28 febbraio 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto alle ore 12:30.

Il confronto tra Sampdoria e Atalanta potrà essere seguito su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, potrà guardare Sampdoria-Atalanta in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Lo streaming di Sampdoria-Atalanta sarà disponibile sempre grazie a DAZN: da pc basterà collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Ovviamente anche qui su Goal rimarrete aggiornati su tutte le novità relative a Sampdoria-Atalanta: dagli annunci delle formazioni fino al racconto in tempo reale dell'incontro con la consueta diretta testuale.

Ranieri senza lo squalificato Adrien Silva e Colley ko: pronti Ekdal e Tonelli. Torregrossa out per un problema muscolare: probabile coppia d'attacco Keita-Quagliarella, l'altra opzione è Ramirez o Damsgaard dietro una sola punta.

Ilicic verso un'altra esclusione: l'atteggiamento tenuto contro il Real Madrid dopo l'ingresso in campo non è piaciuto a Gasperini che l'ha poi sostituito. Per Zapata dovrebbe trattarsi di una contrattura, ma non sarà comunque nell'undici titolare: in avanti riecco Muriel, con Miranchuk e Malinovskyi nelle vesti di rifinitori. Maehle costretto agli straordinari a destra, in mediana Pessina potrebbe far rifiatare De Roon, mentre in difesa ci sarà Palomino al posto dello squalificato Djimsiti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.