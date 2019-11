Sampdoria-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida l'Atalanta nella 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida in casa l' di Gian Piero Gasperini nella 12ª giornata di . I liguri sono diciottesimi in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, e hanno disperato bisogno di punti per risalire la graduatoria, i bergamaschi si trovano invece al 4° posto assieme a e a quota 21, con un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra le due formazioni sono 47 i precedenti disputati in Serie A in casa dei blucerchiati. Le statistiche sorridono ai blucerchiati con 28 successi, 13 pareggi e 6 affermazioni atalantine, l'ultima delle quali nella scorsa stagione, il 10 marzo 2019, con un 2-1 targato Zapata e Gosens, e il momentaneo pareggio di Quagliarella.

Nelle prime 4 partite alla guida della formazione genovese, Claudio Ranieri ha ottenuto 5 punti, 2 in più di quelli conquistati dal precedente tecnico Eusebio Di Francesco nello stesso numero di partite. Dal canto suo la Dea, che ha interrotto a 43 la serie di partite a segno consecutivamente in Serie A, restando a secco con il Cagliari, è imbattuta nelle ultime 12 trasferte di campionato (8 vittorie e 4 pareggi).

Fabio Quagliarella ha nei nerazzurri la vittima preferita in Serie A, avendo segnato loro ben 11 goal in carriera con maglie diverse. La punta partenopea, tuttavia, è in astinenza realizzativa da ben 7 partite. Il grande ex del confronto sarà invece Luis Muriel: il colombiano ha disputato infatti 79 gare e segnato 21 goal in Serie A con la maglia blucerchiata.

Manolo Gabbiadini è il giocatore più prolifico dei blucerchiati con 2 goal all'attivo, dall'altra parte proprio l'ex Muriel è il bomber della squadra con un bottino di 8 goal finora realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-ATALANTA

Sampdoria-Atalanta si disputerà il pomeriggio di domenica 9 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è previsto per le ore 15.00. La partita sarà la 95ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Sampdoria-Atalanta, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con il supporto del commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky potranno seguire Sampdoria-Atalanta anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà dunque visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Ranieri potrebbe affidarsi nuovamente al 4-4-2 e recupera Quagliarella in attacco e Murillo in difesa, che saranno dunque regolarmente a disposizione. Il colombiano potrebbe comunque non essere rischiato e partire dalla panchina, con Alex Ferrari dal 1' al centro della difesa accanto a Colley. Davanti al portiere Audero, i terzini dovrebbero essere invece Depaoli a destra e Murru a sinistra. A centrocampo è duello fra Ekdal e Bertolacci. Accanto a uno dei due ci sarà Vieira, mentre Emiliano Rigoni e Jankto presidieranno le due fasce. In attacco è bagarre su chi farà coppia con il bomber napoletano: Gabbiadini è convocato ma non al meglio, al suo posto potrebbe essergli preferito uno fra Bonazzoli e Caprari. Da non escludere però nemmeno l'opzione 4-4-1-1, con l'inserimento in questo caso di Ramirez sulla trequarti.

Gasperini non di discosterà dal consueto 3-4-1-2. Niente da fare per il recupero di Duvan Zapata, che slitta a dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: davanti toccherà ancora a Muriel sostenere il peso dell'attacco, con il 'Papu' Gomez al suo fianco e Pasalic ad agire da trequartista, vista la squalifica per 2 giornate di Ilicic. Il croato è favorito sull'ucraino Malinovskyi, non al meglio per un lieve fastidio muscolare seppur convocato. A centrocampo si rivedrà dal 1' De Roon vicino a Freuler, con Hateboer a destra e probabilmente Castagne a sinistra, visto che Gosens ha accusato un problema alla gamba sinistra. In difesa dovrebbero esserci Toloi e Palomino, mentre Djimsiti e Masiello si giocano una maglia per completare il reparto. Fra i pali agirà Gollini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, A. Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Muriel, Gomez