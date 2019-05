Sampdoria, arrivo in difesa: Chabot dal Groningen, venerdì le visite mediche

Acquisto in difesa per la Sampdoria, che dal Groningen fa arrivare il difensore tedesco classe 1998 Julian Chabot.

La stagione della sta per volgere al termine. I blucerchiati saranno impegnati domenica alle 18 contro i campioni d' della . La dirigenza ligure, in attesa di capire quale sarà il futuro di Giampaolo, si è già mossa sul mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport è stato raggiunto l'accordo con il Groningen per il trasferimento del difensore classe 1998 Julian Chabot. Nelle casse della società olandese (che nell'estate del 2018 lo aveva prelevato dallo Sparta Rotterdam) verrà versata la cifra di 3,7 milioni di euro.

Il giocatore, di nazionalità tedesca, firmerà un contratto della durata di cinque anni e si recherà in Italia nella giornata di venerdì per sostenere le visite mediche. Nella stagione 2018-2019 Chabot con la sua oramai ex maglia ha collezionato in Eredivisie un totale di 28 presenze ed un goal.

Nel frattempo la società ligure attende la risposta del Gimnasia La Plata dopo aver messo sul piatto poco meno di due milioni di euro per Jan Carlos Hurtado, attaccante classe 2000. La richiesta degli argentini si aggira tra i 3 e i 4 milioni: domani la giornata decisiva per quello che sarebbe un acquisto a titolo definitivo.