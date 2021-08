Sampdoria-Alessandria dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria inizia la propria stagione sfidando l'Alessandria in Coppa Italia: tutto sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Alessandria

Sampdoria-Alessandria Data: 16 agosto 2021

16 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

Inizia ufficialmente la stagione della Sampdoria, che affronta l'Alessandria nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Esordio ufficiale sulla sua nuova panchina per Roberto D'Aversa, arrivato dal Parma, nuovo allenatore del Doria al posto di Claudio Ranieri.

Di fronte c'è l'Alessandria, neopromossa in Serie B dopo la finale vinta contro il Padova. Ironia della sorte, i grigi di Moreno Longo, ex allenatore del Torino, hanno avuto la meglio proprio sui veneti nel turno preliminare di Coppa Italia, imponendosi per 2-0.

La vincente di Sampdoria-Alessandria affronterà nei sedicesimi di finale la vincente di Torino-Cremonese, altra gara valida per i trentaduesimi, in programma domenica sera alle ore 21.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Alessandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ALESSANDRIA

Sampdoria-Alessandria, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà in gara unica allo stadio Ferraris di Genova: la sfida è in programma nella serata di lunedì 16 agosto, con calcio d'inizio alle ore 21.

La gara di Coppa Italia tra Sampdoria e Alessandria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, che ha acquistato i diritti della competizione: in particolare, la sfida tra la formaizone di D'Aversa e quella di Longo si potrà vedere su Italia 1.

Sampdoria-Atalanta di Coppa Italia sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Play , il servizio gratuito di Mediaset. Per assistere al match sarà sufficiente utilizzare dispositivi come pc, smartphone o tablet.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Murillo, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Giorno, Casarini, Beghetto; Chiarello, Eusepi, Arrighini. All. Longo