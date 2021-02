Sampaoli può tornare in Europa: lo cerca il Marsiglia

L'ex allenatore di Argentina e Siviglia è sul taccuino del club francese. Attualmente allena l'Atlético Mineiro in Brasile.

L’ Olympique Marsiglia cerca un allenatore. Dopo l’addio di Villas-Boas in un clima di tensione - pochi giorni fa il centro sportivo è stato preso d’assalto - il club francese va alla caccia di un sostituto che possa prendere in mano subito la squadra.

Secondo quanto racconta ‘As’, tra questi ci sarebbe anche il nome di Jorge Sampaoli, ex allenatore della nazionale argentina, oggi sulla panchina dell’ Atlético Mineiro in Brasile.

Il tecnico ha ancora un contratto fino alla fine del 2021 con il suo club, ma potrebbe liberarsi previo pagamento di una clausola che gli permetterebbe di firmare immediatamente con un nuovo club.

Al momento l’Atlético Mineiro si trova in ottima posizione in campionato: corre per il titolo e ha la quasi certezza di un posto in Libertadores. In più ha appena chiuso l’acquisto di Hulk.

Insomma, il club sembra aver ancora attrattiva per Sampaoli, che però dopo l’esperienza al Marsiglia pensa anche a un ritorno in Europa.

Il Marsiglia alla finestra, mentre la squadra viene guidata da Larguet, responsabile delle giovanili. L’ex CT potrebbe essere d’accordo. Dopo Bielsa, un suo seguace può sbarcare nel sud della Francia.