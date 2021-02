Sampaoli riparte dal Marsiglia: contratto fino al 2023

Jorge Sampaoli è il nuovo allenatore del Marsiglia: contratto fino al 2023 per l'ex ct dell'Argentina. Pablo Longoria nuovo presidente del club.

Dopo l'addio di Villas-Boas e la parentesi ad interim di Larguet, il Marsiglia ha un nuovo allenatore: è ufficiale la firma di Jorge Sampaoli, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023 con la società transalpina.

Il neotecnico dei biancazzurri si è così espresso ai microfoni del sito del club: tanta la voglia di lasciare un segno indelebile per riscattarsi dalle ultime esperienze non proprio felici.

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021

"Mi è stato sempre detto che l'OM vuol dire grande passione, voglio che il Velodrome si accenda quando giochiamo in quello stadio. Il Marsiglia è un club molto popolare e questo mi fa sentire a mio agio. Non ci nascondiamo, daremo tutto. Quando ho ricevuto la proposta, ho subito sognato di fare la storia in questa città. Nel mondo ci sono luoghi tranquilli e luoghi intensi: Io prediligo questi ultimi e ho accettato senza alcuna esitazione. Questa società ha un'anima, ecco perché sono qui".

Sampaoli è reduce dalle avventure in Brasile con Santos e Atletico Mineiro, dopo il pessimo periodo vissuto alla guida dell'Argentina ai Mondiali del 2018, dove l'Albiceleste venne eliminata dai futuri campioni della Francia agli ottavi di finale.

Al contempo, Pablo Longoria è stato nominato nuovo presidente del Marsiglia ​​in sostituzione di Jacques-Henri Eyraud, dopo aver ricoperto la carica di direttore sportivo.

Una restaurazione in piena regola per una squadra che ha l'obbligo di rialzare la testa in Ligue 1 e di cancellare i veleni relativi al clamoroso assalto della frangia più calda del tifo al centro sportivo, uno dei motivi che hanno spinto Villas-Boas a rassegnare le proprie dimissioni.