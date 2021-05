Sami Khedira annuncia il ritiro dal calcio: "È la decisione giusta"

A 34 anni, Sami Khedira dice definitivamente stop. L'ex centrocampista della Juventus, oggi in forza all' Hertha Berlino, si ritira dal calcio. Sabato pomeriggio, dopo l'ultima partita di Bundesliga che vedrà la formazione della Capitale opposta all'Hoffenheim, appenderà ufficialmente le scarpe al chiodo.

A legend of the game is retiring. Even though you weren't with us long, thank you for everything, @SamiKhedira ! 💙🤍 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/wqrrBbQzjs

Lo stesso Khedira ha confermato tutto in conferenza stampa:

Khedira ha compiuto 34 anni lo scorso 4 aprile. Teoricamente avrebbe potuto resistere altre due, tre stagioni ad alto livello. Ma i costanti infortuni, che già lo avevano tormentato ai tempi della Juventus e che non lo hanno lasciato in pace nemmeno quest'anno, lo hanno convinto a chiudere qui la propria avventura nel pallone.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE