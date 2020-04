Sambia positivo al coronavirus e in coma indotto, l'agente: "Nessun miglioramento"

Vi abbiamo raccontato nella giornata di venerdì la malattia di Salomon Sambia, calciatore del che è stato ricoverato con gravi sintomi, riconducibili a quelli del coronavirus. Adesso è stata confermata la sua positività e si tratta del primo giocatore colpito in .

In coma indotto, le condizioni di Junior Sambia restano stabili, è in terapia intensiva a causa della gravità delle sue condizioni. Il suo agente, Frederic Guerra ha parlato a 'Le Parisien'.

"Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E' tornato in ospedale ed è stato trasferito in un'altra struttura dove hanno deciso di indurre il coma".