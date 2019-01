Salvini sulla Supercoppa italiana: "Juventus-Milan? Non ce la faccio a vedere una gara tra veli e burqa"

Salvini dopo il summit di Roma sulla violenza negli stadi: "Non bisogna confondere razzismo con rivalità di quartiere. Non guarderò Juventus-Milan".

Nella giornata odierna si è svolto a Roma l'incontro tra le componenti del calcio ed il Ministero dell'Interno Matteo Salvini per fare il punto sulla situazione degli stadi italiani e della violenza annessa, sfociata nella morte del tifosi dell'Inter Daniele Belardinelli due settimane fa.

Il vice-premier è più che soddisfatto di come le cose stanno andando a livello generale, con una diminuzione degli incidenti e dei DASPO.

"Sono soddisfatto di questa riunione e ringrazio i membri del calcio che sono intervenuti. Nel 2018 non si può morire andando a vedere una partita di calcio, anche se i coltelli hanno poco a che fare col calcio. E' in calo il numero dei morti, degli arrestati e dei DASPO. Ci sono 12 milioni di persone che si muovono attorno al calcio, i delinquenti sono solamente 6.000. Il nostro obiettivo è quello di eliminare del tutto la violenza del calcio, sia fuori che dentro gli stadi".

Per migliorare le cose secondo il suo punto di vista si dovrebbero inserire responsabilità maggiori sia per i tifosi che per i tesserati. D'accordo invece con la mancata sospensione di Inter-Napoli.

"Sarebbe meglio tornare ad organizzare delle trasferte collettive e che il mondo del calcio partecipasse alle spese necessari per mobilitare le forze dell'ordine. I tifosi, ed anche i tesserati, devono capire che chi sbaglia paga il doppio. Sospendere le partite in tema di cori è rischioso perchè in questo modo si mette il destino di tanti nelle mani di pochi. Sono stato d'accordo nel non sospendere Inter-Napoli, l'obiettivo è quello di creare stadi di proprietà con delle camere di sicurezza".

Al rientro dalla sosta ci sarà Genoa-Milan, un match che Salvini non vuole si giochi di sera vista la rivalità tra le due tifoserie.

"Il divieto di trasferta, la chiusura delle curve o di alcuni settori è una sconfitta per lo stato e per il calcio, che deve essere gioia. Genoa-Milan è una partita che storicamente vede le due tifoserie contrapposte, è un rischio farla giocare di sera. Per questo motivo chiederò che venga spostata di giorno".

Infine una importante precisazione riguardante il razzismo e la semplice rivalità sportiva, traendo spunto dalle parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti.

"Ripeto, bisogna anche responsabilizzare i tifosi. Vado in curva da quando ho 15 anni, ma chi va allo stadio per spacciare o fare scommesse non può essere un mio interlocutore. Ancelotti ed Inter-Napoli con cori razzisti? Speriamo non si ripetano più. Ma non bisogna confondere il razzismo anche con la rivalità di quartiere, che è una parte bella del calcio". L'articolo prosegue qui sotto

E riguardo le polemiche per la disputa della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan in Arabia Saudita.