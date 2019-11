Salvini rivela: "Vorrei Insigne e Koulibaly al Milan"

L'ex ministro dell'interno riguardo la crisi del Milan e su Balotelli: "Non mi è mai piaciuto, non deve andare in Nazionale per i benpensanti".

Una stagione fin qui disastrosa quella del , più vicino al terzultimo posto rispetto alla zona europea, anche quella non d'elite. Una situazione dura che ha portato la società rossonera ad optare per il cambio Pioli-Giampaolo, fin qui con risultati deludenti. I tifosi sperano in Ibrahimovic, altri in una completa rivoluzione.

C'è poi chi sogna colpi da mille e una notte, consapevole però di una dimensione attuale di casa Milan che non può trasformare in realtà i desideri dei suoi fans. Per Matteo Salvini, ex ministro dell'interno, rimanere nel suo mondo di desideri calcistici non costa nulla.

A Radio Kiss Kiss, Salvini ha svelato i due elementi che vorrebbe strappare al :

"Giocatori come Koulibaly e Insigne mi piacerebbe vederli al Milan. Insigne terrone? Non scherziamo...".

Insigne ha ritrovato il goal in Nazionale, rappresentativa di cui non fa parte da un po' di tempo Mario Balotelli:

"Non è che uno possa essere convocato in base al colore della pelle o per soddisfare qualche ben pensate, se non è all'altezza... Non mi è mai piaciuto come giocatore non tanto per qualità tecniche ma tanto per atteggiamento e mentalità".

Tornando al Napoli, Salvini non si limita a Koulibaly e Insigne. Se potesse, tutti rossoneri: