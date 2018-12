Salvini, nuovo attacco al Milan di Gattuso: “Facciamo beneficenza ovunque”

Il Ministro degli Interni e Vicepremier, Matteo Salvini, insoddisfatto per lo 0-0 del suo Milan a Bologna: “Mi è scesa la passione”.

Un Matteo Salvini ancora molto duro contro il Milan. Dopo le polemiche sorte nelle scorse settimane a causa di un suo commento dopo il pareggio contro la Lazio, il Ministro degli Interni e Vicepremier è tornato a parlare dei rossoneri in un’intervista a ‘Lady Radio’.

In quell’occasione fu una critica mossa a Gennaro Gattuso, a suo dire colpevole di non aver effettuato cambi nel corso della partita (“Cosa aspettava Gattuso a cambiare? Forse i supplementari? Devono spiegarmi la sua testardaggine”).

Questa volta l’attacco è stato rivolto invece all’intera squadra, a causa delle ultime deludenti prestazioni offerte sia in campionato che in Europa League.

“Stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo se ci va bene raccattiamo un pareggio. Dopo aver portato mio figlio ad Atene e aver visto questo scempio mi è scesa la passione”.

Una battuta che non lascia spazio all’interpretazione, con Salvini, da sempre tifoso rossonero, fortemente deluso per lo 0-0 ottenuto ieri sera dal Milan sul campo del Bologna nel posticipo di Serie A:

L'articolo prosegue qui sotto

Salvini si è poi mostrato poco fiducioso anche per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina (in programma per sabato 22 dicembre alle ore 15).