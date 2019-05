Salvini crede nel Milan: "Champions, sono fiducioso"

Il ministro dell'interno ha parlato dell'ultima giornata di campionato e di Gattuso: "Ha delle attenuanti, non abbiamo in campo Van Basten".

90 minuti al termine della stagione, quattro squadre per due posti. Dopo e , già in Champions, e dopo l'addio al sogno di e , si giocano la qualificazione , e sopratutto e , grandi favorite per il terzo e il quarto posto in .

A parlare della possibile qualificazione in Champions del Milan anche un tifoso d'eccezione come Matteo Salvini. Il ministro dell'interno, intervistato da Un giorno da pecora, ha infatti evidenziato come non sia così scontato vedere i rossoneri in e non nella massima competizione continentale.

Salvini chiede così aiuto alle avversarie:

"Sono fiducioso e lo vedo possibile. Il Milan purtroppo non può contare solo sulle sue energie, ma deve contare su quelle dell' piuttosto che del ".

Piuttosto critico con Gattuso in passato, Salvini ha allargato il suo pensiero a tal riguardo:

"Non faccio l'ad del Milan, valuterà la società. Sicuramente non abbiamo un gioco particolarmente spumeggiante, ma do un attenuante all'allenatore: non abbiamo Gullit e Van Basten in campo".

Le speranze della Champions sono cambiate rispetto a qualche giorno fa, in cui Salvini non sembrava proprio fiducioso:

"Mi sa che non ci andiamo in Champions, a occhio non ci andiamo. Se l'Empoli non batte l'Inter...".

Negli ultimi giorni Salvini si è tra l'altro inimicato i tifosi del , per aver augurato buona fortuna alla contro i rossoblù, alla pari del Milan contro la . Il campionato, in ogni caso, andrà agli archivi dopo le 23:00 di domenica sera. L'elezione delle ultime due squadre di Champions sarà ufficiale.