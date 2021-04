La salvezza ora è più vicina: il Torino vola grazie al 'fattore Nicola'

Il Torino può guardare con maggiore serenità al finale di stagione: i numeri parlano di un cambio di marca con l’approdo di Nicola in panchina.

Dopo mesi tribolati, fatti di pochi alti e molti bassi e scanditi da una lunga serie di delusioni, il Torino finalmente può guardare al finale di stagione con un po’ di serenità in più. A garantirgliela è stata anche la rimonta con la Roma che gli ha garantito quei tre punti che ora valgono un vantaggio di cinque lunghezze sul sul terzultimo posto.

Pensare già adesso ad una salvezza ipotecata potrebbe ovviamente rappresentare un grave errore, ma il Torino, rispetto alle più dirette concorrenti, può vantare almeno un paio di importanti punti a favore: ha una partita ancora da recuperare, quella a Roma con la Lazio, e può contare sul ‘fattore Nicola’.

Da quando infatti lo scorso 19 gennaio il tecnico è approdato sulla panchina granata in sostituzione di Marco Giampaolo, il Torino ha letteralmente cambiato marcia. Il nuovo condottiero granata ha infatti avuto il merito non solo di ricompattare un ambiente quasi mortificato dopo una prima parte di stagione estremamente deludente, ma anche quello di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

I numeri da questo punto di vista non mentono: il Torino targato Giampaolo ha viaggiato per diciotto partite ad una media di 0,72 punti a gara (2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte), mentre quello di Nicola sta marciando spedito ad una media di 1,41 punti.

Quando all’ex tecnico di Crotone, Udinese e Genoa è stato affidato il compito di far svoltare il Toro, la classifica parlava di un terzultimo posto al pari del Parma con 13 punti messi in cascina, ovvero a +1 sul Crotone fanalino di coda e a -1 sul Cagliari che in quel momento rappresentava la zona salvezza.

La classifica invece adesso racconta di un Torino a quota 30 insieme a Fiorentina e Benevento (come detto con una partita in meno) e a +5 sul Cagliari, ovvero sulla terzultima.

Nicola ha raccolto 17 punti in 12 partite, quindi più di quanti non ne avesse raggranellati il suo predecessore in 18, cosa questa che fa del Torino la nona miglior squadra del torneo in questo arco temporale. Ma c’è di più.

C’è un dato infatti che meglio di tutti racconta di come il tecnico sia riuscito a creare un Torino 'da combattimento': i granata hanno fatto punti in rimonta contro il Benevento (da 0-2 a 2-2), la Fiorentina (da 0-1 a 1-1), l’Atalanta (da 3-0 a 3-3), il Sassuolo (da 0-2 a 3-2) e appunto la Roma (da 0-1 a 3-1). Anche contro la Juventus avevano ribaltato lo svantaggio iniziale portandosi sul 2-1, ma poi nel finale erano stati raggiunti sul 2-2 da Cristiano Ronaldo.

Il Torino quindi ‘non molla mai’ ed è questa una dote fondamentale quando si lotta per non retrocedere. Mentre altre rivali stanno tendendo a disunirsi dopo le prime difficoltà, il Toro se la gioca fino al triplice fischio finale e questa dote gli sta consentendo di mettere in cascina punti fondamentali.

Ad aiutare Nicola anche una sessione invernale di calciomercato scandita da pochi movimenti, ma mirati: Mandragora è diventato fin da subito un perno fondamentale a centrocampo, mentre Sanabria sin qui ha dato il suo contributo con cinque reti realizzate in sette partite giocate.

La cura Nicola ha quindi funzionato alla grande ed è anche per questo che il Torino può potenzialmente guardare al finale di stagione con maggiore serenità rispetto a molte rivali. Il cambio di passo richiesto c’è stato e si vede.