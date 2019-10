Salisburgo-Napoli, Mertens fa doppietta e supera Maradona:116 goal in azzurro

Dries Mertens ha realizzato una doppietta in Salisburgo-Napoli: ora i goal col Napoli sono 116, superato Maradona. Nel mirino c'è Hamsik.

Dries Mertens ce l'ha fatta. Il belga a ha realizzato addirittura una doppietta, goal che gli permetteno finalmente di agganciare e superare un certo Diego Armando Maradona come secondo miglior marcatore nella storia del .

Sono infatti 116 le reti segnate finora da Mertens, una in più dell'ex Pibe de Oro. Un bottino che però il belga è destinato a migliorare e che gli permette di puntare al record di Marek Hamsik.

L'ex capitano del Napoli è adesso davanti di soli cinque goal, a quota 121, una cifra che Mertens potrebbe raggiungere e superare già nelle prossime settimane.

Il primo goal di Mertens col Napoli risale al 30 ottobre 2013 quando il belga segnò la rete del definitivo 1-2 sul campo della . La sua migliore stagione a livello realizzativo invece è stata quella 2016/17 con ben 34 goal fatti in 46 presenze.

In questa stagione finora Mertens ha già segnato 6 goal in 10 presenze ma al momento il suo futuro a Napoli è in bilico. Il contratto infatti scade nel 2020 e De Laurentiis nelle ultime settimane non ha escluso il clamoroso addio se Mertens deciderà di accettare le ricche offerte ricevute dalla . Prima però c'è da battere un altro record.