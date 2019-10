Salisburgo-Napoli, le formazioni ufficiali: Luperto e Lozano titolari, fuori Insigne

Il Napoli vuole ritrovare a Salisburgo la vittoria in trasferta che in Champions League manca da tre anni: Manolas k.o, Mertens e Zielinski in campo.

Le formazioni ufficiali di - :

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Daka; Haland, Hwang

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens

Sull'ostico campo del Salisburgo, il Napoli prova a mantenere a staccare le avversarie del proprio raggruppamento e correre verso gli ottavi: a quota quattro in classifica, solitaria in testa, la formazione azzurra è in per il colpaccio che può significare molto in ottica qualificazione.

Il Salisburgo propone Hwang e il fenomenale Haland come punte del 4-4-2, Minamino e Daka sulle fasce. In mezzo spazio per Junuzovic e Mwepu, con Kristensen e Ulmer terzini. Davanti a Stankovic giocano titolari Ramalho e Wober.

Ancelotti sceglie Lozano al fianco di Mertens, fuori Milik e Insigne. Zielinski e Callejon sono gli esterni di centrocampo, mentre Fabian Ruiz e Allan gli interni del 4-4-2 azzurro. Davanti a Meret spazio per Luperto (k.o Manolas poco prima della gara) e Koulibaly, terzini titolari Malcuit e Di Lorenzo.