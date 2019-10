Salisburgo-Napoli dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Napoli di scena a Salisburgo nella terza giornata dei gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

Dopo aver battuto il e pareggiato sul campo del , il è chiamato a fare punti in nell'ostico stadio del , formazione in netta crescita negli ultimi anni.

Gli austriaci hanno tre punti nel girone, frutto del successo alla prima giornata contro il Genk: punteggio tennistico (6-2) con tripletta del classe 2000 Erling Braut Haaland, ripetutosi poi con un altra rete ad 'Anfield' in occasione del ko per 4-3 con i 'Reds'.

L'attaccante norvegese è una delle sorprese della competizione assieme ai compagni di squadra Hwang Hee-chan e Dominik Szoboszlai, autori di ottime prestazioni in questo primo scorcio del massimo torneo continentale.

Il Napoli proverà a replicare la prestigiosa affermazione contro i campioni d'Europa in carica: finora quella dei partenopei è la migliore difesa del raggruppamento E con zero goal subite in 180 minuti.

Ancelotti ha ritrovato in campionato le reti di Arkadiusz Milik, sbloccatosi al 'San Paolo' col dopo un lungo digiuno che aveva prodotto un allarme in seno al club azzurro, per un giocatore in crisi d'identità a causa delle recenti ed insistenti voci di mercato relative ad un nuovo attaccante che avrebbe potuto sfilargli il posto da titolare.

In questa pagina troverete tutto su Salisburgo-Napoli: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SALISBURGO-NAPOLI

Salisburgo-Napoli è in programma alle ore 21 di mercoledì 23 ottobre 2019: si giocherà alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo. Arbitrerà il francese Clement Turpin, coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore, quarto uomo Frank Schneider. Al VAR François Letexier e Benoît Millot.

La gara tra Salisburgo e Napoli sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Luca Marchegiani. Dalle 20 il collegamento con 'Champions League Show', trasmissione condotta da Ilaria D'Amico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Salisburgo-Napoli in diretta su Sky Go, servizio che permette di guardare in mobilità su pc, smartphone e tablet tutti i programmi della piattaforma satellitare. L'alternativa è Now Tv.

Marsch si affida al talento Haland in coppia con Hwang, Minamino e Szoboszlai esterni, Mwepu e Junuzovic in mezzo. Retroguardia guidata da capitan Ulmer.

Ancelotti verso la conferma di Insigne, che torna a coprire la fascia sinistra, con Fabian ancora favorito su Zielinski in mediana. Davanti ancora Milik dal 1', Mertens certezza, in difesa ancora Malcuit a destra e Di Lorenzo sull'out mancino.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haland, Hwang.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Lozano, Mertens.