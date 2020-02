Salisburgo-Eintracht rinviata: i tifosi tedeschi virano sull’hockey

Doveva essere una serata dedicata al calcio e in particolare al match di ritorno dei sedicesimi di finale di contro il , la decisione delle autorità locali e della UEFA di rinviare la partita al giorno successivo a causa del forte vento che si è abbattuto sulla città austriaca, ha costretto i tifosi dell’ Francoforte ha rivedere i propri piani.

Molti degli oltre 1000 giunti in , hanno comunque deciso di trascorrere una serata all’insegna dello sport e un’alternativa più che valida gli è stata offerta su un piatto d’argento dall’hockey su ghiaccio.

In moltissimi si sono riversati presso il palazzetto dello sport dove la squadra si Salisburgo, anch’essa di proprietà della Red Bull, ospitava il Klagenfurt per una sfida di Alps Hockey League.

Eintracht Frankfurt’s Europa League away game vs. Salzburg was postponed due to bad weather.



So obviously, 1,000 #SGE fans went on to attend a hockey reserve game, supporting Klagenfurt vs. Salzburg’s Red Bull-owned hockey team.



Commitment.



@eintrachtpic.twitter.com/3w9rHv2FSU