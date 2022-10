Salisburgo-Dinamo Zagabria dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Salisburgo e Dinamo Zagabria si sfidano nella terza giornata dei gironi di Champions League: formazioni della partita, diretta tv e streaming.

La terza giornata della fase a gironi di Champions League, offre la partita tra Salisburgo e Dinamo Zagabria. Entrambe inserite nel Gruppo del Milan, ossia quello E, austriaci e croati risultano entrambi alle spalle dei rossoneri.

Salisburgo che ha fermato sul pari il Milan all'esordio, per poi cogliere un altro 1-1 a Stamford Bridge sul campo del Chelsea. La Dinamo Zagabria, invece, ha battuto a sorpresa di misura i Blues nella prima giornata ed è stata sconfitta a San Siro per 3-1 dalla squadra di Pioli.

La classifica del Girone E di Champions dopo due turni recita: Milan 4 punti, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2, Chelsea 1.

Tutto su Salisburgo-Dinamo Zagabria: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Salisburgo-Dinamo Zagabria si gioca mercoledì 5 ottobre 2022 alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo: calcio d'inizio alle 18:45.

La partita di Champions League tra Salisburgo e Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali su cui poterla vedere, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253).

Per gli abbonati Sky, Salisburgo-Dinamo Zagabria sarà visibile anche in streaming su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati), su NOW (la piattaforma on demand e live di Sky), nonchè su Infinity+ scaricando l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet; utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegandosi al sito di Mediaset Infinity mediante PC o notebook.

Telecronista Sky di Salisburgo-Dinamo Zagabria sarà Luca Mastrorilli. Mediaset Infinity, invece, non ha ancora comunicato chi effettuerà la telecronaca.

Con la diretta testuale di GOAL, potrete seguire Salisburgo-Dinamo Zagabria minuto per minuto: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Sesko. All. Jaissle.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All. Krznar.