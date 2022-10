Salernitana-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Salernitana e Verona chiamate al riscatto nel nono turno di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming del match.

Potremmo definirlo il match tra le 'deluse' quello tra Salernitana e Verona, entrambe alle prese con una serie di risultati negativi che rischia di inficiare sul morale delle squadre, rispettivamente guidate da Davide Nicola e Gabriele Cioffi.

I campani, in particolare, sono reduci da un pesante 0-5 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo: i tre punti non arrivano addirittura dalla terza giornata, dal roboante 4-0 rifilato alla Sampdoria all'Arechi. Questa è anche l'unica vittoria racimolata in campionato.

Lo stesso discorso è valido anche per gli scaligeri, vittoriosi soltanto alla quinta giornata grazie al 2-1 contro la Sampdoria: da quel momento sono arrivati tre k.o. contro Lazio, Fiorentina e Udinese che hanno fatto ripiombare la squadra in piena zona retrocessione.

Ricco di goal l'ultimo confronto tra queste squadre disputato all'Arechi il 22 settembre 2021: 2-2 griffato dalla doppietta di Kalinic per il Verona, rimontata dalle reti di Gondo e Mamadou Coulibaly.

Grazie a questa pagina rimarrete informati sulle notizie relative a Salernitana-Verona: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-VERONA

Salernitana-Verona è in programma per domenica 9 ottobre 2022 allo Stadio Arechi di Salerno. Calcio d'inizio previsto alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova, Luigi Nasca al VAR.

DOVE VEDERE SALERNITANA-VERONA IN TV

La gara tra Salernitana e Verona sarà visibile su DAZN tramite l'applicazione fruibile su smart tv, scaricabile su console di gioco Xbox e PlayStation e utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Valon Behrami.

SALERNITANA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Su DAZN potrete assistere a Salernitana-Verona collegandovi da browser al sito ufficiale: basterà inserire le credenziali fornite in fase di registrazione per accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato. L'alternativa è l'app disponibile per dispositivi con sistema operativo iOS o Android.

Su GOAL potrete seguire la diretta testuale di Salernitana-Verona, utile per non perdervi nemmeno un dettaglio della gara in programma all'Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VERONA

Nicola potrebbe puntare sul tandem Bonazzoli-Piatek, mentre Dia ha riportato un trauma contusivo a un'anca ed è in dubbio. Candreva e Mazzocchi titolari inamovibili sulle due fasce. Più Gyomber di Bronn in difesa, mentre Fazio è sempre k.o. In attesa di Bohinen, potrebbe toccare a Kastanos giostrare nel ruolo di regista.

Cioffi con Henry in avanti, supportato da Verdi e Hrustic, quest'ultimo favorito su Lasagna. Doig confermato a sinistra, Lazovic sull'out opposto visto che Faraoni non è al 100%. Günter leader della difesa.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.