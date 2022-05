Salernitana-Venezia si gioca: il Collegio di Garanzia respinge il ricorso dei lagunari

Salernitana-Venezia si giocherà regolarmente. È quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI, che attraverso una nota ufficiale pubblicata oggi ha rigettato le istanze della società lagunare in merito alla sfida valida per il 20° turno di Serie A e inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio.

"Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi oggi a Sezioni Unite e presieduta dalla Presidente, Gabriella Palmieri, ha respinto il ricorso presentato dalla società Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio scorso, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. Il Collegio ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio".

La decisione del Collegio di Garanzia del CONI conferma quanto stabilito in precedenza prima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte Federale d'Appello. Presenti all'udienza gli avvocati del Venezia, accompagnati da alcuni rappresentanti del club.

Nelle scorse settimane, la Salernitana aveva dimostrato l'impossibilità a raggiungere il numero minimo per scendere in campo e disputare regolarmente il match. In occasione della sfida contro il Venezia, erano appena 7 i giocatori non positivi al Covid e dunque regolarmente arruolabili, di cui tre portieri.

La gara si disputerà, dunque, regolarmente giovedì 5 maggio allo Stadio 'Arechi' con fischio d'inizio fissato per le ore 18:00. Una sfida delicatissima per Salernitana e Venezia, con in palio punti pesanti in chiave salvezza.