Salernitana-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Venezia

Salernitana-Venezia Data: 6 gennaio 2022

6 gennaio 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Sono in palio punti salvezza pesanti nel match che mette di fronte la Salernitana e il Venezia, divise da nove punti nella classifica di Serie A.

Segui Salernitana-Venezia solo su DAZN. Attiva ora

Campani fanalini di coda del campionato con soli otto punti conquistati nel girone d'andata, anche se il 2022 si è aperto con un'ottima notizia: Danilo Iervolino è il nuovo proprietario del club che dunque potrà continuare la sua avventura in Serie A.

Sono diciassette, invece, i punti dei lagunari, forti di un +6 sulla zona retrocessione che per ora soddisfa mister Paolo Zanetti, una delle rivelazioni per il gioco propositivo offerto alla guida degli arancioneroverdi.

Una delle sue due vittorie, la Salernitana l'ha ottenuta proprio nella gara d'andata disputata al 'Penzo': di Schiavone allo scadere la rete del definitivo 1-2.

Grazie a questa pagina rimarrete sempre informati su Salernitana-Venezia: dalle info sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-VENEZIA

Salernitana-Venezia si disputerà giovedì 6 gennaio 2022 allo stadio 'Arechi' di Salerno. Calcio d'inizio alle ore 18.30, in contemporanea con Milan-Roma.

DOVE VEDERE SALERNITANA-VENEZIA IN TV

Tramite l'app di DAZN sarà possibile guardare Salernitana-Venezia su ogni smart tv: l'app è scaricabile anche su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile su Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel.

SALERNITANA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Streaming disponibile su DAZN tramite browser del pc (servirà collegarsi al sito ufficiale) e con l'applicazione scaricabile su dispositivi portatili come smartphone e tablet.

Goal vi offrirà la possibilità di seguire Salernitana-Venezia con la diretta testuale in tempo reale, densa di dettagli per non perdervi nemmeno un'emozione del match dell'Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VENEZIA

Colantuono potrebbe confermare Fiorillo tra i pali, Di Tacchio verso un posto da titolare in cabina di regia. In avanti spazio a Ribery e Simy, ma Djuric e Bonazzoli scalpitano.

L'articolo prosegue qui sotto

Zanetti senza gli squalificati Caldara e Tessmann: difesa con Mazzocchi e Haps sulle corsie esterne, Svoboda in coppia con Ceccaroni al centro. Henry punto di riferimento centrale nel tridente completato da Aramu e Okereke.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. All. Colantuono

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Vacca, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti