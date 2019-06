Salernitana-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Salernitana e Venezia si affrontano nell’andata dei Playout di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Serie B si appresta a dare il suo ultimo verdetto e lo fa con una doppia sfida circondata da un mare di polemiche. e tornano in campo dopo settimane di stop condite da retrocessioni per illeciti amministrativi, riammissioni al campionato, ricorsi al Tar e la certezza che il torneo fosse già finito.

Granata e Lagunari si affronteranno in un Playout che prima ci doveva essere, poi no e poi a sorpresa ancora si, sapendo che in ballo c’è la permanenza nella serie cadetta. Il primo dei due confronti si giocherà a Salerno e a ritrovarsi saranno due squadre che hanno avuto un cammino in regular season molto simile.

Entrambe infatti hanno chiuso appaiate in classifica a quota 38, una sola lunghezza di vantaggio sul finito in Serie C, ma se la Salernitana è stata protagonista di un finale disastroso culminato con cinque sconfitte di fila, il Venezia è riuscito nelle ultime gare (clamorosa la vittoria in rimonta col ) a trovare quel colpo di reni che gli ha consentito di evitare la retrocessione diretta.

In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

SALERNITANA-VENEZIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Salernitana-Venezia DATA 5 giugno 2019, 20.45 DOVE Stadio Arechi, Salerno ARBITRO Aleandro Di Paolo TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SALERNITANA-VENEZIA

Salernitana-Venezia , match di andata dei Playout si Serie B si giocherà mercoledì 5 giugno allo stadio Arechi di Salerno. Calcio d’inizio previsto alle ore 20.45, a dirigere sarà l’arbitro Aleandro Di Paolo. La sfida di ritorno si disputerà il prossimo 9 giugno.

La gara che vedrà protagoniste Salernitana e Venezia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN . Sarà quindi visibile su smart attraverso la apposita app o collegando al televisore un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Sarà inoltre possibile vedere il match in tv attraverso Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della partita sarà affidata a Marco Calabresi mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.

Essendo trasmessa in streaming da DAZN , Salernitana-Venezia sarà visibile su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Dopo il triplice fischio finale sarà inoltre possibile rivedere il match nella sua interezza o gli highlights on demand sempre su DAZN.

SALERNITANA-VENEZIA IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire l’andata dei Playout di Serie B in streaming hanno un altro modo per non perdersi Salernitana-Venezia : la diretta testuale di Goal.

Vi forniremo aggiornamenti sul match fin dalle prime ore di mercoledì proponendovi curiosità e novità di formazione e in seguito, dopo il calcio d’inizio, vi accompagneremo per tutti i 90’ fino al triplice fischio finale raccontandovi i fatti salienti della contesa al fine di tenervi aggiornati e non farvi perdere un solo istante della gara dell’Arechi.

Leonardo Menichini dovrebbe disegnare la sua Salernitana con un 4-3-3 nel quale Pucino, Mantovani, Migliorini e Lopez dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Micai. Chiavi del centrocampo affidate a Di Tacchio, mentre in attacco Djuric dovrebbe essere il vertice centrale di un tridente completato da Djavan Anderson e Jallow.

Tante assenze per Serse Cosmi che non potrà certamente contare sullo squalificato Domizzi, oltre che sugli infortunati Citro, Besea, Di Mariano e Garofalo ai quali si aggiungono Mazan e Vrioni impegnati con le rispettive Nazionali. Nel suo 4-3-3 dovrebbe quindi essere Bruscagin a presidiare l’out di sinistra, mentre in attacco dovrebbe toccare ad un tridente composto da Lombardi, Bocalon e St Clair.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Akpa Akpro; D. Anderson, Djuric, Jallow.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Cernuto, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Suciu; Lombardi, Bocalon, St Clair.