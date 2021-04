Salernitana-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Salernitana e Venezia si sfidano nel big match della 34ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Venezia

Data: 17 aprile 2021

Orario: 14.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Salernitana e Venezia si affrontano nel 34° turno del campionato di Serie B in una sfida di altissima classifica. Di fronte si ritroveranno infatti quelle che al momento sono la terza e la quarta forza del torneo.

La compagine granata, dopo 33 giornate, ha messo in cascina 57 punti e segue quindi distanziata di una sola lunghezza il Lecce e soprattutto quel secondo posto che varrebbe la promozione diretta in Serie A.

Sono 53 invece i punti dei lagunari che, oltre a guardare in avanti, devono fare anche attenzione a Monza e SPAL, ovvero le più dirette inseguitrici distanziate rispettivamente di una e tre lunghezze.

La Salernitana arriva a questo match dopo aver inanellato due vittorie consecutive contro Frosinone ed Entella, mentre il Venezia nelle ultime due uscite ha raccolto quattro punti frutto del pareggio con la SPAL e del successo con il Cosenza.

Quello che andrà in scena sarà il trentaseiesimo confronto tra le sue squadre. Il bilancio sorride alla compagine campana in virtù delle 15 vittorie (l’ultima della quale per 2-1 nel girone d’andata) dei 9 pareggi e delle 11 affermazioni dei veneti.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Salernitana-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-VENEZIA

Salernitana-Venezia, match valido per il 34° turno del campionato di Serie B, si disputerà sabato 17 aprile 2021 allo stadio Arechi di Salerno. La gara si giocherà ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle norme adottate per far fronte alla pandemia. Calcio d’inizio in programma alle ore 14,00.

La sfida che vedrà opposte Salernitana e Venezia verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. La gara sarà quindi visibile per gli abbonati attraverso le moderne smart tv compatibili con la app, o in alternativa collegando al proprio televisore una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure PlayStation 4 o 5, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli abbonati Sky che dispongono del decoder Sky Q, c'è inoltre la possibilità di seguire la partita in tv tramite l’apposita applicazione.

Salernitana-Venezia sarà ovviamente visibile in streaming. Gli abbonati DAZN potranno seguirla su dispositivi mobili come smartphone o tablet utilizzando la app compatibile con i sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Castori si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale Veseli, Gyomber e Bogdan dovrebbero andare a completare il pacchetto difensivo davanti a Belec. Capezzi potrebbe tornare dal 1’ in mediana, mentre in attacco toccherà alla coppia Djuric-Tutino.

Zanetti disegnerà il suo Venezia con un 4-3-1-2, nel quale Fiordilino sarà il vertice basso di un rombo completato da Crnigoy e Maleh che agiranno da interni di destra e sinistra e Aramu che agirà a supporto della coppia d’attacco composta da Di Mariano e Forte.

SALERNITANA(3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz; Djuric, Tutino. All. Castori

VENEZIA(4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoy, Fiordilino, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. All. Zanetti