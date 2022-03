Salernitana-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Torino

Salernitana-Torino Data: 02-04-2022

02-04-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite) e (canale 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Salernitana e Torino a confronto in uno degli anticipi della 30ª giornata di Serie A.

Situazione di classifica di fatto fortemente compromessa per la banda Nicola, fanalino di coda del torneo con soli 16 punti e due partite da recuperare. Per i campani, reduci dalla sconfitta in casa della Juventus, la missione salvezza assomiglia ormai ad un lontano miraggio alle porte dell'ultimo quarto di campionato. Per ritrovare l'ultima vittoria di Verdi e compagni è necessario riavvolgere il nastro allo scorso 9 gennaio quando al Bentegodi i goal di Djuric e Kastanos beffarono il Verona.

Evidentemente più tranquilla la posizione del Torino, anch'esso alle prese con un'astinenza da vittoria che si protrae dal 15 gennaio, giorno dell'ultimo successo in A contro la Sampdoria. Da quel momento i granata hanno disputato otto partite collezionando quattro sconfitte e altrettanti pareggi.

Nel girone d'andata, all'Olimpico Grande Torino, i piemontesi hanno dominato i 90' di gioco imponendosi con un rotondo 4-0, frutto delle reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-TORINO

Salernitana-Torino si giocherà sabato 2 aprile 2022 allo Stadio 'Arechi' di Salerno. Il via al match alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-TORINO IN TV

La sfida dell'Arechi verrà trasmessa in diretta su DAZN: basterà scaricare la relativa app su smart tv di ultima generazione oppure collegando il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, ad un Xbox, ad una PlayStation o tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il match tra campani e piemontesi verrà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Infine, ecco l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare il match dalla programmazione.

SALERNITANA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.

I clienti Sky, invece, avranno la possibilità di seguire la gara in diretta streaming ricorrendo al servizio Sky Go e anche in questo caso le opzioni sono due: scaricare l'app dedicata su smartphone o tablet, o connettersi al portale di riferimento tramite pc o notebook.

Le emozioni di Salernitana-Torino in diretta anche su GOAL: una volta collegati al sito ufficiale sarà possibile seguire il live del match attraverso la consuetta diretta testuale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Torino su DAZN è stata affidata a Dario Mastroianni, coadiuvato in cabina di commento da Marco Parolo. Saranno invece Davide Polizzi e Nando Orsi a raccontare la sfida su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-TORINO

Nicola punta su Djuric, pronto ad essere innescato dal tridente Kastanos-Bonazzoli-Verdi. Lavoro in mediana affidato a Radovanovic e a Lassana Coulibaly, mentre in porta ci sarà Sepe. In difesa solita linea a quattro da destra a sinistra con Mazzocchi, Gyomber, Fazio e Ranieri.

Altra chance per Pjaca al fianco di Brekalo (negativo al Covid) e alle spalle di Totti. A centrocampo conferma piena per Lukic e Mandragora con Singo e Vojvoda a presidiare le corsie laterali. In difesa sarà Zima ad affiancare Bremer e Rodriguez nel pacchetto a tre. Tra i pali torna Milinkovic-Savic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Radovanovic, L. Coulibaly; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.