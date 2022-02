Come giocherà la Salernitana con Nicola? Titolari e modulo

Colantuono non è riuscito ad invertire la tendenza, portando la Salernitana ad operare un nuovo cambio in panchina. Inizialmente sotto Castori, autore della promozione della scorsa primavera, il club ha avuto un nuovo tecnico per diversi mesi, a sua volta esonerato per far spazio a Davide Nicola.

Ex di Crotone e Torino, Nicola arrivare alla Salernitana per tentare il tutto per tutto: salvare la squadra, abbandonando l'ultimo posto in cui è finita da diverso tempo. Certo, la squadra campana deve ancora recuperare due gare rispetto alle contendenti, ma ci sarà da lavorare parecchio.

Il nuovo arrivato Verdi ha già avuto modo di rendersi protagonista: per la nuova Salernitana è già fondamentale. Nicola lo conosce bene per averlo avuto lo scorso anno al Torino. In granata veniva utilizzato come interno di centrocampo, una posizione che potrebbe nuovamente ricoprire da titolare con il nuovo tecnico.

Spazio tra le due punte invece per Bonazzoli, in goal contro il Genoa ed altro nome che Nicola ha allenato ai tempi del Genoa. Diverrà esterno di centrocampo invece Ranieri, che ha già avuto modo di giocare alto a sinistra, nonostante in questa annata abbia più che altro disputato le gare da terzino, in virtù di un modulo a quattro difensori. Dall'altra parte Mazzocchi, che in passato ha giocato persino ala, non dovrebbe avere problemi.

In porta ci sarà Sepe, mentre i tre difensori su cui dovrebbe puntare Nicola dalle prossime gare dovrebbero essere Fazio, Dragusin e Gagliolo. A completare il reparto di centrocampo interno insieme a Verdi, spazio per Lassana Coulibaly e uno tra Ederson e Radovanovic, con quest'ultimo che potrebbe ottenere un boost in avanti grazie all'arrivo di Nicola.

Se Verdi dovesse essere utilizzato come seconda punta, come spesso fatto da Nicola ai tempi del Torino (nonostante abbia giocato più come da interno più avanzato), l'attacco come detto sarebbe completato da Bonazzoli. Più probabile però che quest'ultimo venga affiancato da Ribery o Perotti, uno di quei giocatori mobili d'attacco che piacciono tanto all'ex mister del Crotone.



IL MODULO DI NICOLA

Nelle ultime esperienze Nicola ha quasi sempre iniziato le gare con il 3-5-2. Inizialmente, però, potrebbe schierare la difesa a quattro per poi passare al suo modulo preferito. In caso di ritorno in Serie A con il 4-4-2, uomini praticamente identici, con Gagliolo o Dragusin in panchina. Possibile anche il 3-4-2-1, in cui Verdi sarebbe trequartista effettivo e non solo interno.

(3-5-2): Sepe; Gagliolo, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, Ederson, Verdi, Coulibaly, Ranieri; Ribery, Bonazzoli.

(3-4-2-1): Sepe; Gagliolo, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Ranieri; Verdi, Ribery; Bonazzoli.